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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8368836983708371

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:49

  kingkongovets написав:Суд дозволив побудувати 30-поверхівку на місці ринку «Деміївський»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... i_v6tDpmYI

я бы и Киевгуму застроил
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:53

  Василь-Рівне написав:
  Ромасик написав:зная истории Интергала на Нивках и Академе, я как-то стремюсь его. А ну и Лукянский каскад.

Але цікавить конкретно Малахіт Богданівська, 7. Я там був в минулому році, мені дуже сподобалось

Малахит в принципе норм, если устраивает локация можно брать
лично меня очень смущает цена)
можете набросить ссылку на объяву?

Я бы посмотрел на Шервуд, ИМХО лучший дом на соломе
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Може, таки в смарт-квартиру 27м2 - краще брати смарт-тв 32дюйми?

бери 100", будет супервауэффккт и опять же одну стену можно не отделывать, двойной профит)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:Суд дозволив побудувати 30-поверхівку на місці ринку «Деміївський»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... i_v6tDpmYI

я бы и Киевгуму застроил
на месте киевгумы должна была быть построена новая крытая спортивная арена к евробаскету 2015
будивельник- арена должна была называться, если не ошибаюсь
собственника, думаю, угадаете сами
на углу изюмской и брожко успели построить лишь фундамент, через который наискосок течет речка совка, впадающая за оушеном в лыбедь
скоро, к сожалению, снесут и застроят территорию и находящегося рядом пивзавода шульца, бывшего советского пивзавода #1, построенного в середине 19го века в готическом стиле
но вообще то кластер там намечается жирный, демеевка рулит
правда воняет там так же, как и рядом с вайт лайнз
kingkongovets
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