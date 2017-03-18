Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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на месте киевгумы должна была быть построена новая крытая спортивная арена к евробаскету 2015 будивельник- арена должна была называться, если не ошибаюсь собственника, думаю, угадаете сами на углу изюмской и брожко успели построить лишь фундамент, через который наискосок течет речка совка, впадающая за оушеном в лыбедь скоро, к сожалению, снесут и застроят территорию и находящегося рядом пивзавода шульца, бывшего советского пивзавода #1, построенного в середине 19го века в готическом стиле но вообще то кластер там намечается жирный, демеевка рулит правда воняет там так же, как и рядом с вайт лайнз