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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8368836983708371

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:49

  kingkongovets написав:Суд дозволив побудувати 30-поверхівку на місці ринку «Деміївський»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... i_v6tDpmYI

я бы и Киевгуму застроил
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:53

  Василь-Рівне написав:
  Ромасик написав:зная истории Интергала на Нивках и Академе, я как-то стремюсь его. А ну и Лукянский каскад.

Але цікавить конкретно Малахіт Богданівська, 7. Я там був в минулому році, мені дуже сподобалось

Малахит в принципе норм, если устраивает локация можно брать
лично меня очень смущает цена)
можете набросить ссылку на объяву?

Я бы посмотрел на Шервуд, ИМХО лучший дом на соломе
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Може, таки в смарт-квартиру 27м2 - краще брати смарт-тв 32дюйми?

бери 100", будет супервауэффккт и опять же одну стену можно не отделывать, двойной профит)
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  kingkongovets написав:Суд дозволив побудувати 30-поверхівку на місці ринку «Деміївський»

https://www.the-village.com.ua/village/ ... i_v6tDpmYI

я бы и Киевгуму застроил
на месте киевгумы должна была быть построена новая крытая спортивная арена к евробаскету 2015
будивельник- арена должна была называться, если не ошибаюсь
собственника, думаю, угадаете сами
на углу изюмской и брожко успели построить лишь фундамент, через который наискосок течет речка совка, впадающая за оушеном в лыбедь
скоро, к сожалению, снесут и застроят территорию и находящегося рядом пивзавода шульца, бывшего советского пивзавода #1, построенного в середине 19го века в готическом стиле
но вообще то кластер там намечается жирный, демеевка рулит
правда воняет там так же, как и рядом с вайт лайнз
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Успіх написав:Може, таки в смарт-квартиру 27м2 - краще брати смарт-тв 32дюйми?

бери 100", будет супервауэффккт и опять же одну стену можно не отделывать, двойной профит)
И будет заодно солярий заменять в смарте
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:38

  Первый написав:
  rjkz написав:Первый, с такой скоростью, арендные квартиры будут стоять пустыми, но и покупать ващ овноблок скоро будет некому.
Сумно.

Де Я і де овноблок.
Не смішіть.

Зи. Слідкую за орендою пари ЖК. В ковід було до 6 пропозицій 1к від 1.5 до 1.8 куе на місяць. Зараз взагалі одна пропозиція за 2куе. В оренди є майбутнє:-)
Правда вартість 1к вже від 250 до 300куе.

Зливайте шлачок, беріть нормальне житло чи комерцію. Чи взагалі в навколосвітню подорож:-)

Тим більше скільки того життя. Подивіться на статистику!


А что вы обо мне знаете, чтобы давать подобного рода советы?
Шлачка у меня тоже нет...хотя...я понимаю к чему это...Ок, завтра все продаю и иду к вам в ОП покупать овноблок. Звоните начальству, пусть готовят премию. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:43

  Serg-ik написав:
  sequence написав:Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.

Чисто гипотетически, добрые дедушка и бабушка могут продать свой хрущ за 50, купить дом за 25 и 25 дать детям на квартиру. Если они умирают, то сделки не состоятся.
Трёшка, которую я смотрел прошлым летом за 13 кгрн, хрущ, была собственностью пенсов. Они жили постоянно за городом, приняли решение сдавать, показывал сын, 40+лет. Этим летом, как я уже писал, обнаружил её в продаже, около 73 куе.


Ну-да, ну-да.
Эти хрущи не выйдут на рынок аренды, не будут проданы и в них никто никогда не будет жить снизив спрос на КРЖН.
Вы-же производите впечатление умного человека (я искренне), вроде как соверщенно простая логическая цепочка.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:49

  Vlad442 написав:За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.


Грубо, было 52 млн стало 30-32.
Метров было "по госстату" (ТМ) 9,4 на душу, стало 24.
Примерно 17 млн квартир (по Украине) на примерно 15 млн домохозяйств.
"А где на всех зубов найти? Значит - безработица" (В.С.Высоцкий)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Малахит в принципе норм, если устраивает локация можно брать
лично меня очень смущает цена)
можете набросить ссылку на объяву?

Відправив посилання в п\п.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 05:24

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.

Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.


Подтверждаю. Последние годы конкуренция зашкаливает.
2 года назад на первую здачу 2 недели ни одного просмотра, Сентябрь!!!
Год назад, когда в конце весны съехали из-за локдауна, даже не парился - закрыл квартиру на лето, с начала августа начал экспозицию. Сдал с ОКТЯБРЯ!
Люди тупо не доезжают, снимают то, что посмотрели раньше.
Предложение - огромно! На любой вкус и кошелек.
Это как если в 00х-10х ты сидишь на берегу маленького пруда и тягаешь удочкой карасей. Ну и ещк человек 5. Тут пруд остался тот-же, даже обмелел и рыбы стало меньше, а рыбаки по всему периметру плечо к плечу и еще на лодках и с сетями.
И над дорогой пыль еще подъезжают.
Рыбное место, Ёпта!
Когда такое начинается - удочки пора сматывать. Или искать другое озеро, где пока никого нет или на яхте идти в океан. То есть, или там где предложение меньше или там где спрос больше.

:mrgreen:
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