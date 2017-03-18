Додано: П'ят 20 сер, 2021 05:24

vitaliian написав: Vlad442 написав: За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился. За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился. а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.



Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина. а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.

Подтверждаю. Последние годы конкуренция зашкаливает.2 года назад на первую здачу 2 недели ни одного просмотра, Сентябрь!!!Год назад, когда в конце весны съехали из-за локдауна, даже не парился - закрыл квартиру на лето, с начала августа начал экспозицию. Сдал с ОКТЯБРЯ!Люди тупо не доезжают, снимают то, что посмотрели раньше.Предложение - огромно! На любой вкус и кошелек.Это как если в 00х-10х ты сидишь на берегу маленького пруда и тягаешь удочкой карасей. Ну и ещк человек 5. Тут пруд остался тот-же, даже обмелел и рыбы стало меньше, а рыбаки по всему периметру плечо к плечу и еще на лодках и с сетями.И над дорогой пыль еще подъезжают.Рыбное место, Ёпта!Когда такое начинается - удочки пора сматывать. Или искать другое озеро, где пока никого нет или на яхте идти в океан. То есть, или там где предложение меньше или там где спрос больше.