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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 сер, 2021 21:49
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Ромасик
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Додано: Чет 19 сер, 2021 21:53
Василь-Рівне написав: Ромасик написав:
зная истории Интергала на Нивках и Академе, я как-то стремюсь его. А ну и Лукянский каскад.
Але цікавить конкретно Малахіт Богданівська, 7. Я там був в минулому році, мені дуже сподобалось
Малахит в принципе норм, если устраивает локация можно брать
лично меня очень смущает цена)
можете набросить ссылку на объяву?
Я бы посмотрел на Шервуд, ИМХО лучший дом на соломе
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Додано: Чет 19 сер, 2021 21:57
Успіх написав:
Може, таки в смарт-квартиру 27м2 - краще брати смарт-тв 32дюйми?
бери 100", будет супервауэффккт и опять же одну стену можно не отделывать, двойной профит)
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:25
Ромасик написав:
я бы и Киевгуму застроил
на месте киевгумы должна была быть построена новая крытая спортивная арена к евробаскету 2015
будивельник- арена должна была называться, если не ошибаюсь
собственника, думаю, угадаете сами
на углу изюмской и брожко успели построить лишь фундамент, через который наискосок течет речка совка, впадающая за оушеном в лыбедь
скоро, к сожалению, снесут и застроят территорию и находящегося рядом пивзавода шульца, бывшего советского пивзавода #1, построенного в середине 19го века в готическом стиле
но вообще то кластер там намечается жирный, демеевка рулит
правда воняет там так же, как и рядом с вайт лайнз
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Додано: Чет 19 сер, 2021 22:42
Прохожий написав: Успіх написав:
Може, таки в смарт-квартиру 27м2 - краще брати смарт-тв 32дюйми?
бери 100", будет супервауэффккт и опять же одну стену можно не отделывать, двойной профит)
И будет заодно солярий заменять в смарте
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Faceless
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:38
Первый написав: rjkz написав:Первый
, с такой скоростью, арендные квартиры будут стоять пустыми, но и покупать ващ овноблок скоро будет некому.
Сумно.
Де Я і де овноблок.
Не смішіть.
Зи. Слідкую за орендою пари ЖК. В ковід було до 6 пропозицій 1к від 1.5 до 1.8 куе на місяць. Зараз взагалі одна пропозиція за 2куе. В оренди є майбутнє:-)
Правда вартість 1к вже від 250 до 300куе.
Зливайте шлачок, беріть нормальне житло чи комерцію. Чи взагалі в навколосвітню подорож:-)
Тим більше скільки того життя. Подивіться на статистику!
А что вы обо мне знаете, чтобы давать подобного рода советы?
Шлачка у меня тоже нет...хотя...я понимаю к чему это...Ок, завтра все продаю и иду к вам в ОП покупать овноблок. Звоните начальству, пусть готовят премию.
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rjkz
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:43
Serg-ik написав: sequence написав:
Выбывающий сегмент населения не являлся участником КРЖН, как бы это цинично не звучало - и умирали люди всегда, как ни странно. Пока на рынке основным участником является многочисленное поколение 1970-80х годов.
Чисто гипотетически, добрые дедушка и бабушка могут продать свой хрущ за 50, купить дом за 25 и 25 дать детям на квартиру. Если они умирают, то сделки не состоятся.
Трёшка, которую я смотрел прошлым летом за 13 кгрн, хрущ, была собственностью пенсов. Они жили постоянно за городом, приняли решение сдавать, показывал сын, 40+лет. Этим летом, как я уже писал, обнаружил её в продаже, около 73 куе.
Ну-да, ну-да.
Эти хрущи не выйдут на рынок аренды, не будут проданы и в них никто никогда не будет жить снизив спрос на КРЖН.
Вы-же производите впечатление умного человека (я искренне), вроде как соверщенно простая логическая цепочка.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:49
Vlad442 написав:
За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
Грубо, было 52 млн стало 30-32.
Метров было "по госстату" (ТМ) 9,4 на душу, стало 24.
Примерно 17 млн квартир (по Украине) на примерно 15 млн домохозяйств.
"А где на всех зубов найти? Значит - безработица" (В.С.Высоцкий)
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 04:50
Прохожий написав:
Малахит в принципе норм, если устраивает локация можно брать
лично меня очень смущает цена)
можете набросить ссылку на объяву?
Відправив посилання в п\п.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 05:24
vitaliian написав: Vlad442 написав:
За 30 лет наявное население в Украине уменьшилось в полтора раза, количество метров в Киеве удвоилось (лень гуглить), но спрос на метры не заметно чтобы уменьшился.
а мне заметно, знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? отбрасываем фейк, шлак без ремонта и мебели, и ... реальных вариантов нет. Просмотр строго по времени (во дворе уже гуляет следующий претендент), аренда только через рыл (хозяева даже не заморачивались давать объявления). На поиск приемлемого варианта у меня ушел почти месяц. Смотреть надо с деньгами, к просьбам подождать, зарезервировать и тд реакция отрицательная. Рылам пофиг что ты сейчас на работе и отпроситься не можешь, через 2-3 часа квартиру сдаст другой рыл.
Сейчас квартира новострой патриотика за 9к сдавалась 2 месяца (ссылку давал вы даже комментировали). Надо говорить что в 2010 за 560$ была советская панель с не новым ремонтом и не новой техникой а сейчас за 338$ новострой и техника поновее и прямая аренда от хозяина.
Подтверждаю. Последние годы конкуренция зашкаливает.
2 года назад на первую здачу 2 недели ни одного просмотра, Сентябрь!!!
Год назад, когда в конце весны съехали из-за локдауна, даже не парился - закрыл квартиру на лето, с начала августа начал экспозицию. Сдал с ОКТЯБРЯ!
Люди тупо не доезжают, снимают то, что посмотрели раньше.
Предложение - огромно! На любой вкус и кошелек.
Это как если в 00х-10х ты сидишь на берегу маленького пруда и тягаешь удочкой карасей. Ну и ещк человек 5. Тут пруд остался тот-же, даже обмелел и рыбы стало меньше, а рыбаки по всему периметру плечо к плечу и еще на лодках и с сетями.
И над дорогой пыль еще подъезжают.
Рыбное место, Ёпта!
Когда такое начинается - удочки пора сматывать. Или искать другое озеро, где пока никого нет или на яхте идти в океан. То есть, или там где предложение меньше или там где спрос больше.
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