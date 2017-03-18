Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 сер, 2021 05:29
Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?
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