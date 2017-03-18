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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8370837183728373>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 05:29

  sequence написав:
  vitaliian написав:..знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? ..

10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее


Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 07:48

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:
  Успіх написав:Ну, це так і було задумано як "бєзвозмездна" плюшка))
Але, так як бачу, що Сержики не вдячні - то здам без того всього - все одно не оцінять :roll:

Але, смарт-тв поставити у смарт - швидше треба, ні ж ні?

Мабуть, ТВ таки треба, але тут я не радник - в мене зараз ТВ немає :mrgreen:

Сложный вопрос. Раньше, после того как выкинул все ЭЛТ ТВ - все говорили "я телевизор не смотрю", был свято уверен, что время телевизоров ушло, но, когда делал прошлую квартиру, слил туда свой старый 55 дюймовый телек 15-летней давности. Зашёл на ура. Как ни зайду, всегда включён. Плейстейшен, ютьюб. Сейчас заканчиваю очередной ремонт (заранее поставил кронштейн), после долгих раздумий пришёл к выводу, что либо 65 диагональ, либо ничего. Вау эффект. Покупают/арендуют на эмоциях. На конкурентных вариантах, даже выше классом, ставят жлобские 32-40 дюймов.

Кстати, многие арендаторы в недорогие квартиры заезжали со свомими, или покупали пока жили, современные телики. Значит спрос есть, а предложения нет.


Есть такое высказывание (не у нас)
"В домах богатых людей - большая библиотека, в домах бедных - большой телевизор".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:44

  rjkz написав:
  Первый написав:
  rjkz написав:Первый, с такой скоростью, арендные квартиры будут стоять пустыми, но и покупать ващ овноблок скоро будет некому.
Сумно.

Де Я і де овноблок.
Не смішіть.

Зи. Слідкую за орендою пари ЖК. В ковід було до 6 пропозицій 1к від 1.5 до 1.8 куе на місяць. Зараз взагалі одна пропозиція за 2куе. В оренди є майбутнє:-)
Правда вартість 1к вже від 250 до 300куе.

Зливайте шлачок, беріть нормальне житло чи комерцію. Чи взагалі в навколосвітню подорож:-)

Тим більше скільки того життя. Подивіться на статистику!


А что вы обо мне знаете, чтобы давать подобного рода советы?
Шлачка у меня тоже нет...хотя...я понимаю к чему это...Ок, завтра все продаю и иду к вам в ОП покупать овноблок. Звоните начальству, пусть готовят премию. :mrgreen:


Персональні дані не збираю.
Пам’ятаю лише максимум декілька останніх повідомлень.
Здалося що є проблема з наданням в оренду житлового фонду.

Якщо не має то не має:-)

Зи. Не розумію чому вам не подобається мій ОП. Говно блоком не торгуємо.
Піднімаємо ціни аж гай шумить.
Мені здавалося для власників житла і тим більше для орендодавців це дуже добре. Росте вартість капіталу, і саме головне - збільшується поріг входу в орендний « бізнес» чи купівлі свого житла.
Ви головне з розміром телека не перемудріть, вибирайте оптимальну величину, щоб орендарі змогли заробити на орендну плату, але не купили свого:-)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 08:50

  rjkz написав:Подтверждаю. Последние годы конкуренция зашкаливает.
2 года назад на первую здачу 2 недели ни одного просмотра, Сентябрь!!!
Год назад, когда в конце весны съехали из-за локдауна, даже не парился - закрыл квартиру на лето, с начала августа начал экспозицию. Сдал с ОКТЯБРЯ!

Насколько я знаю, вы сдаёте через своего риелтора. Может проблема именно в этом? Сейчас столько прямых объявлений, что риелторские смотрят в последнюю очередь. Разве что если шара. Другие риелторы с клиентом их вообще не смотрят - зачем делиться.
Пересдавал и в разгар первого локдауна, и прошлой осенью. Экспозиция при реальной, средней на тот момент цене (реальных сделок, а не хотелок) была меньше недели.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:27

  rjkz написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:..знаете как арендовалась квартира за 4500грн в 2010г? ..

10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее


Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?



я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 09:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют
понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы
но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает
да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра

зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
бгг
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 10:02

  Slon_Nosov написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: 10+ лет назад брали в основном "для себя", подустав трохи жить в шлаке. Сейчас, полагаю, каждая третья приобретается под аренду, при том, что заработать/сохранить деньги становится все сложнее


Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?



я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!


Дані по депозитам домогосподарств цього не підтверджують. Виросли з червня минулого року з 658 млрд на 90 млрд грн. До 749 млрд грн.

Отака фігня. Як вміємо так і парапланеруємо з мхз
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:30

От общего числа по Украине, 40% депозитов домашних хозяйств и 63% депозитов юрлиц были размещены в Киеве. Киев остается местом концентрации денег, они варятся не выходя за границы города. Поэтому только Киев, а не будущие кукурузные поля!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 11:37

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Востаннє редагувалось Grand Touring в П'ят 20 сер, 2021 13:19, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:10

  Василь-Рівне написав:Доброго всім здоров'я і зі Святом яблуневого Спаса. Підкажіть будь-ласка чи варто сину брати 1К квартиру з хорошим ремонтом за 129К 53 квадрати, бо щось відгуки пишуть за цей ЖК не дуже, особливо за будинок №3. Всім ставлю + за відповідь, дякую.

У них часть домов делала архиматика, включая план внутреннего двора. А он довольно неплох, уютненький. Немного тесновато в комплексе, но в целом неплохо. Если место нравится пусть берет. Ближайшее прицентралье. Там окружение самого комплекса так себе.
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