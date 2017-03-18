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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8370837183728373

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Писал уже несколько раз, но вот вести с полей от Василия побудили меня опять вспомнить про хроники парапланирования
Ровно год и пара месяцев назад была куплена 2к в жк Династия (практически то же место) 90 метров с очень хорошим ремонтом за 120 куе (по словам покупанов они выбирали из нескольких квартир, то есть это было не единичное предложение). На сегодня имеем ту же цену, тоже хороший ремонт, но чуть чуть меньший метраж.)))

Судя по времени это и были те самые Мартовские Хаи Зрадио от которых мы должны парапланировать
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ирпень потрогал очередное дно. Гараж 28куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 974ef4732d
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:48

На одном из Телеграм-каналов:
​​"Активный рост рынка недвижимости приковывает к нему внимание аферистов и собственников финансовых пирамид. Яркий пример - компания "Стройсити", которая работает в Харькове и Киеве. Топ-менеджменту в компании уже прямым текстом объявили, что их задача - собрать как можно больше денег.
Основатель компании Егор Масленников уже особо и не скрывает, что строит пирамиду, и мотивирует топ-персонал огромными премиями, которые платятся из кармана доверчивых инвесторов. При этом он гарантирует всем, что юридических последствий не будет.

По сути, компания практически не сдает ни одного объекта, а просто запускает как можно больше строек в Киеве и Харькове.

Задача компании - начать как можно больше строек, на начальном этапе под это собрать как можно больше ликвидности. Инвестору обещают скромные как для пирамиды 10-15% в месяц, гарантируют даже обратный выкуп квартир по двойной стоимости. Уже появляются первые инвесторы, у которых не могут выкупить назад обещанные квартиры, а несколько вкладчиков при сдаче одного из объектов обнаружили двойную продажу квартир. Нужно отметить, что 90% строек у компании находится на этапе котлована. Как только доверчивый инвестор перестанет нести деньги под новые котлованы, вся пирамида, конечно же, рухнет. По нашим наблюдениям, произойдет это до конца года.

Похоже, на перегретом рынке недвижимости ожидается первая большая потеря."
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Власти Киева хотят обустроить в промзоне на Теличке новый административно-деловой центр

https://m.kievvlast.com.ua/news/vlasti- ... EUSifDkDaM
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:08

Клиент_ похоже на вброс конкурентов, куча цифр и ни одного доказательства
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:12

  kingkongovets написав:Власти Киева хотят обустроить в промзоне на Теличке новый административно-деловой центр

https://m.kievvlast.com.ua/news/vlasti- ... EUSifDkDaM

Может даже станцию метро откроют
Faceless
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