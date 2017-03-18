Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Писал уже несколько раз, но вот вести с полей от Василия побудили меня опять вспомнить про хроники парапланирования Ровно год и пара месяцев назад была куплена 2к в жк Династия (практически то же место) 90 метров с очень хорошим ремонтом за 120 куе (по словам покупанов они выбирали из нескольких квартир, то есть это было не единичное предложение). На сегодня имеем ту же цену, тоже хороший ремонт, но чуть чуть меньший метраж.)))
Судя по времени это и были те самые Мартовские Хаи Зрадио от которых мы должны парапланировать
На одном из Телеграм-каналов: "Активный рост рынка недвижимости приковывает к нему внимание аферистов и собственников финансовых пирамид. Яркий пример - компания "Стройсити", которая работает в Харькове и Киеве. Топ-менеджменту в компании уже прямым текстом объявили, что их задача - собрать как можно больше денег. Основатель компании Егор Масленников уже особо и не скрывает, что строит пирамиду, и мотивирует топ-персонал огромными премиями, которые платятся из кармана доверчивых инвесторов. При этом он гарантирует всем, что юридических последствий не будет.
По сути, компания практически не сдает ни одного объекта, а просто запускает как можно больше строек в Киеве и Харькове.
Задача компании - начать как можно больше строек, на начальном этапе под это собрать как можно больше ликвидности. Инвестору обещают скромные как для пирамиды 10-15% в месяц, гарантируют даже обратный выкуп квартир по двойной стоимости. Уже появляются первые инвесторы, у которых не могут выкупить назад обещанные квартиры, а несколько вкладчиков при сдаче одного из объектов обнаружили двойную продажу квартир. Нужно отметить, что 90% строек у компании находится на этапе котлована. Как только доверчивый инвестор перестанет нести деньги под новые котлованы, вся пирамида, конечно же, рухнет. По нашим наблюдениям, произойдет это до конца года.
Похоже, на перегретом рынке недвижимости ожидается первая большая потеря."
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой.... с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра
зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
Особливо "зашкалює" прибутковість київської оренди в квартирах, куплених в 2007-2013 роках. 3-4% річних - виявляється, це круто! Якщо ж заплатити всі податки, врахувати вартість амортизації - залишаться 2-3%.
Тому, ККЦ, ти спочатку з'ясуй, що таке інфляція, і що таке долар. Потім - що таке інфляція долара. А потім ми з тобою обговоримо "зверхрентабельність" київської оренди.