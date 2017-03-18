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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:38
rjkz написав:
"В домах богатых людей - большая библиотека, в домах бедных - большой телевизор".
а в успішних Успіхів 1к яка відчувається як 3к
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:41
kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют
понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы
но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает
да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра
зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
бгг
я думаю, тут єжу понятно що Коля в таймзоні де день коли в нас ніч. Може НЙ.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:46
Faceless написав:
Может даже станцию метро откроют
з Теличкою який раз дежаву,
знову зомбі тему воскрешають
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:48
Frant написав:
kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют
понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы
но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает
да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра
зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
Особливо "зашкалює" прибутковість київської оренди в квартирах, куплених в 2007-2013 роках.
3-4% річних - виявляється, це круто!
Якщо ж заплатити всі податки, врахувати вартість амортизації - залишаться 2-3%.
Тому, ККЦ, ти спочатку з'ясуй, що таке інфляція, і що таке долар. Потім - що таке інфляція долара. А потім ми з тобою обговоримо "зверхрентабельність" київської оренди.
як у Варшаві!
вже счетай Еуропа!
з.і.
інфляція долара 5%, реальна зверхрентабельність мінус 2
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:02
Slon_Nosov написав: rjkz написав:
Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?
я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
Стадия гнева. Я в этой же стадии нахожусь. 2200 за метр в Республике... не такого парапланирования мы ждали
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