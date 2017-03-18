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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8372837383748375>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:41

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют
понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы
но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает
да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра

зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
бгг

я думаю, тут єжу понятно що Коля в таймзоні де день коли в нас ніч. Може НЙ.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:46

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:Власти Киева хотят обустроить в промзоне на Теличке новый административно-деловой центр

https://m.kievvlast.com.ua/news/vlasti- ... EUSifDkDaM

Может даже станцию метро откроют

з Теличкою який раз дежаву,
знову зомбі тему воскрешають
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 14:48

  Frant написав:
  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют
понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы
но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает
да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра

зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому

Особливо "зашкалює" прибутковість київської оренди в квартирах, куплених в 2007-2013 роках.
3-4% річних - виявляється, це круто!
Якщо ж заплатити всі податки, врахувати вартість амортизації - залишаться 2-3%.


Тому, ККЦ, ти спочатку з'ясуй, що таке інфляція, і що таке долар. Потім - що таке інфляція долара. А потім ми з тобою обговоримо "зверхрентабельність" київської оренди.

як у Варшаві!
вже счетай Еуропа!
з.і.
інфляція долара 5%, реальна зверхрентабельність мінус 2
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:02

  Slon_Nosov написав:
  rjkz написав:
Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?



я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!

Стадия гнева. Я в этой же стадии нахожусь. 2200 за метр в Республике... не такого парапланирования мы ждали
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав:
  rjkz написав:
Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?



я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!

Стадия гнева. Я в этой же стадии нахожусь. 2200 за метр в Республике... не такого парапланирования мы ждали
Ничего, до пике немного осталось, оракул говорил же
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как задолбали эти проплаченные СМИ
https://vesti.ua/strana/takogo-ne-bylo- ... haet-zhile
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Начали лохматить ребят...

В Киеве за неделю вручили подозрения 23 чиновникам.
https://korrespondent.net/city/kiev/438 ... hynovnykam

Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль

https://censor.net/ru/news/3283845/pyta ... ya_svobody
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:39

  Чукча2 написав:Начали лохматить ребят...

В Киеве за неделю вручили подозрения 23 чиновникам.
https://korrespondent.net/city/kiev/438 ... hynovnykam

Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль

https://censor.net/ru/news/3283845/pyta ... ya_svobody

для чукчей є політична гілка
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 15:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:для чукчей є політична гілка


Если пойдёт замес, это прямо повлияет на рынок КЖН.
Тут что только не обсуждается, так что мимо...
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:23

  kingkongovets написав:
зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
бгг
Судя по времени выхода форумчанина Rkjz в эфир он нам пишет с другой стороны атлантики. Ну или просто не спит под утро))
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