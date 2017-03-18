Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой.... с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра
зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому бгг
я думаю, тут єжу понятно що Коля в таймзоні де день коли в нас ніч. Може НЙ.
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой.... с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра
зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
Особливо "зашкалює" прибутковість київської оренди в квартирах, куплених в 2007-2013 роках. 3-4% річних - виявляється, це круто! Якщо ж заплатити всі податки, врахувати вартість амортизації - залишаться 2-3%.
Тому, ККЦ, ти спочатку з'ясуй, що таке інфляція, і що таке долар. Потім - що таке інфляція долара. А потім ми з тобою обговоримо "зверхрентабельність" київської оренди.
як у Варшаві! вже счетай Еуропа! з.і. інфляція долара 5%, реальна зверхрентабельність мінус 2
rjkz написав: Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви". Что дальше происходит в таких случаях - знаете?
я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой.... с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
Стадия гнева. Я в этой же стадии нахожусь. 2200 за метр в Республике... не такого парапланирования мы ждали
rjkz написав: Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви". Что дальше происходит в таких случаях - знаете?
я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой.... с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
Стадия гнева. Я в этой же стадии нахожусь. 2200 за метр в Республике... не такого парапланирования мы ждали
Ничего, до пике немного осталось, оракул говорил же
kingkongovets написав: зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому бгг
Судя по времени выхода форумчанина Rkjz в эфир он нам пишет с другой стороны атлантики. Ну или просто не спит под утро))