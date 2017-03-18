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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8372837383748375

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:38

  kingkongovets написав:https://youtu.be/hVrqtxnEOR4

Яйца интергала чертовски хороши
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:39

  Чукча2 написав:
  flyman написав:для чукчей є політична гілка


Если пойдёт замес, это прямо повлияет на рынок КЖН.
Тут что только не обсуждается, так что мимо...


Який замес? Як він вплине? Ніяк

На політичну, там і мішайте

Москаль це позорний позор Петра
Подивіться де опубліковано - на помийках за гроші.

Нормальні видання брєд москаля не публікують.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:47

  Клиент_ написав:На одном из Телеграм-каналов:
​​"Активный рост рынка недвижимости…."


Після фрази телеграм каналів необхідно закінчувати читати.
Це спорт по дисципліні хто на кого накине більше омна.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:53

  sequence написав:как задолбали эти проплаченные СМИ
https://vesti.ua/strana/takogo-ne-bylo- ... haet-zhile

Почему-то только все забывают, что рост начался с очень низкой базы. Ну не может же такое быть, что новострой в центре можно купить по 1,2-1,4 куе. А за 25 куе полнометражную однуху на окраине. В периоде 15-18 годов разница между Киевом и любым другим областным центром была не столь ощутима, как в любой другое время. То есть в период четырех лет у владельцев недвижимости провинции появился реальный шанс стать киевлянами. Сейчас все становится на свои места.

только возникают сомнения по поводу дальнейшего дорожая
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:00

  hume написав:..
только возникают сомнения по поводу дальнейшего дорожая

да. ИМХО, только в случае роста доходов населения.
там в статейке какой-то "мудрец" оценил "навес" в 50-60 тыс квартир. Это же, мать вашу, Полтава )))
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