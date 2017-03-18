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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:38
kingkongovets написав:
https://youtu.be/hVrqtxnEOR4
Яйца интергала чертовски хороши
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hume
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:39
Чукча2 написав: flyman написав:
для чукчей є політична гілка
Если пойдёт замес, это прямо повлияет на рынок КЖН.
Тут что только не обсуждается, так что мимо...
Який замес? Як він вплине? Ніяк
На політичну, там і мішайте
Москаль це позорний позор Петра
Подивіться де опубліковано - на помийках за гроші.
Нормальні видання брєд москаля не публікують.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:47
Клиент_ написав:
На одном из Телеграм-каналов:
"Активный рост рынка недвижимости…."
Після фрази телеграм каналів необхідно закінчувати читати.
Це спорт по дисципліні хто на кого накине більше омна.
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 16:53
Почему-то только все забывают, что рост начался с очень низкой базы. Ну не может же такое быть, что новострой в центре можно купить по 1,2-1,4 куе. А за 25 куе полнометражную однуху на окраине. В периоде 15-18 годов разница между Киевом и любым другим областным центром была не столь ощутима, как в любой другое время. То есть в период четырех лет у владельцев недвижимости провинции появился реальный шанс стать киевлянами. Сейчас все становится на свои места.
только возникают сомнения по поводу дальнейшего дорожая
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:00
hume написав:
..
только возникают сомнения по поводу дальнейшего дорожая
да. ИМХО, только в случае роста доходов населения.
там в статейке какой-то "мудрец" оценил "навес" в 50-60 тыс квартир. Это же, мать вашу, Полтава )))
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