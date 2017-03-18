Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Почему-то только все забывают, что рост начался с очень низкой базы. Ну не может же такое быть, что новострой в центре можно купить по 1,2-1,4 куе. А за 25 куе полнометражную однуху на окраине. В периоде 15-18 годов разница между Киевом и любым другим областным центром была не столь ощутима, как в любой другое время. То есть в период четырех лет у владельцев недвижимости провинции появился реальный шанс стать киевлянами. Сейчас все становится на свои места.
только возникают сомнения по поводу дальнейшего дорожая
kingkongovets написав: зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому бгг
Судя по времени выхода форумчанина Rkjz в эфир он нам пишет с другой стороны атлантики. Ну или просто не спит под утро))
та вроде ж говорил, шо не но если да, то тем более непонятна эта его рефлексия
hume написав:.. только возникают сомнения по поводу дальнейшего дорожая
да. ИМХО, только в случае роста доходов населения. там в статейке какой-то "мудрец" оценил "навес" в 50-60 тыс квартир. Это же, мать вашу, Полтава )))
Кстати, а куда рассосался прошлый 60-тысячный навес? P.S. В воздухе чувствую запах денег. Не знаю откуда их к нам занесло. Видимо все-таки цены на пшоно и чугуний дают о себе знать. У меня все не очень - меня денежный вихрь обходит стороной, но не замечать того что происходит - не могу.