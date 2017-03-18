|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:52
kingkongovets
, а что у Васыля случилось, что он на старости лет такое умозаключение сделал? Парад не захотел смотреть
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 2631
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:43
kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют
понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы
но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает
да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра
зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
бгг
В интересное время живем.
Тумбочки генерят котлеты, а инвестировать эти котлеты кроме бетона, ну и земли (для тех кто в теме) особо некуда.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5891
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1001 раз.
- Подякували: 1241 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:50
kingkongovets написав:
внезапно
Продавец модных Мопов на метро.
Ждем от Васи насоса фото из забацаной гностики с подписью - А тут я живу.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5891
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1001 раз.
- Подякували: 1241 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:01
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9625
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1298 раз.
- Подякували: 2165 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21297
|3824899
|
|
|510
|266940
|
|
|20
|48962
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|