RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8373837483758376

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 20:52

kingkongovets, а что у Васыля случилось, что он на старости лет такое умозаключение сделал? Парад не захотел смотреть :D
Ромасик
 
Повідомлень: 2631
З нами з: 30.03.15
Подякував: 524 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:43

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!
да понятно, шо рано, или поздно, но этот полностью теневой бизнес обложат налогами и законодательно отрегулируют
понятно, шо выживут в итоге лишь самые крупные рыбы
но пока маемо шо маемо - рентабельность аренды в украине и особенно в киеве по сравнению с общимировой практикой - зашкаливает
да, так тоже будет не всегда, но и жить вечно мы тоже не будем, так шо не вижу ничего зазорного, или ненормального в том, шо пересични «чистильщики» хотят погреть свои задницы у этого костра

зы: ржу с рикза, каждую ночь чувак кропает с десяток постов подряд на одну и ту же тему - всеумрут/всеуедут/квартирыуженикомуненужны и… продолжает сдавать свои квартиры, вместо того шоп продать этот «рисковый» актив и свалить самому
бгг

В интересное время живем.
Тумбочки генерят котлеты, а инвестировать эти котлеты кроме бетона, ну и земли (для тех кто в теме) особо некуда.
UA
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 21:50

  kingkongovets написав:внезапно
Зображення

Продавец модных Мопов на метро.
Ждем от Васи насоса фото из забацаной гностики с подписью - А тут я живу.
UA
 
Повідомлень: 5891
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1001 раз.
Подякували: 1241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Парковки для Києва чи Київ для парковок?

https://blog.liga.net/user/yurtatsii/ar ... L4cHm96chQ
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9625
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8373837483758376
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2128, 2129, 2130
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21297 3824899
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 20:27
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266940
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 48962
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10184)
20.08.2021 23:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.