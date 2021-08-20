Додано: Суб 21 сер, 2021 02:38

Vlad442 написав: rjkz написав: Подтверждаю. Последние годы конкуренция зашкаливает.

2 года назад на первую здачу 2 недели ни одного просмотра, Сентябрь!!!

Год назад, когда в конце весны съехали из-за локдауна, даже не парился - закрыл квартиру на лето, с начала августа начал экспозицию. Сдал с ОКТЯБРЯ!

Подтверждаю. Последние годы конкуренция зашкаливает.2 года назад на первую здачу 2 недели ни одного просмотра, Сентябрь!!!Год назад, когда в конце весны съехали из-за локдауна, даже не парился - закрыл квартиру на лето, с начала августа начал экспозицию. Сдал с ОКТЯБРЯ!

Насколько я знаю, вы сдаёте через своего риелтора. Может проблема именно в этом? Сейчас столько прямых объявлений, что риелторские смотрят в последнюю очередь. Разве что если шара. Другие риелторы с клиентом их вообще не смотрят - зачем делиться.

Пересдавал и в разгар первого локдауна, и прошлой осенью. Экспозиция при реальной, средней на тот момент цене (реальных сделок, а не хотелок) была меньше недели. Насколько я знаю, вы сдаёте через своего риелтора. Может проблема именно в этом? Сейчас столько прямых объявлений, что риелторские смотрят в последнюю очередь. Разве что если шара. Другие риелторы с клиентом их вообще не смотрят - зачем делиться.Пересдавал и в разгар первого локдауна, и прошлой осенью. Экспозиция при реальной, средней на тот момент цене (реальных сделок, а не хотелок) была меньше недели.

Первая сдача была через и моего риелтора и арендатор с риелтором.ОЛХ вроде как для всех досткпен. Кроме того, смотрю что проскакивает в чате дома - цены +\-те-же. Ну и мы с Вами не раз дискутировали касательно отношения к аренде. Мне принципиально, чтобы это был максимально пассивный доход, для Вас - источник активного дохода/бизнес. Мне активный доход приносит значительно больше на единицу времени, чтобы отвлекаться на вопросы аренды.Поэтому принципы - не демпингую, но и не гонюсь за МАКСИМАЛЬНОЙ прибылью, выбираю тщательно арендатора и создаю предпосылки к его длительному проживанию (якоря, в числе которых - расходы на посредника). Да, если я чуыствую, что надвигается Ж, то не рискну повыщать цену, если-же все ок, то повышение на величину рынка за минусом дисконта за качество арендатора.Посредник, кстати в том числе дает объявы как от частного лица - реакция сопоставима.