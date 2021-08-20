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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 сер, 2021 02:38
Первая сдача была через и моего риелтора и арендатор с риелтором.
ОЛХ вроде как для всех досткпен. Кроме того, смотрю что проскакивает в чате дома - цены +\-те-же. Ну и мы с Вами не раз дискутировали касательно отношения к аренде. Мне принципиально, чтобы это был максимально пассивный доход, для Вас - источник активного дохода/бизнес. Мне активный доход приносит значительно больше на единицу времени, чтобы отвлекаться на вопросы аренды.
Поэтому принципы - не демпингую, но и не гонюсь за МАКСИМАЛЬНОЙ прибылью, выбираю тщательно арендатора и создаю предпосылки к его длительному проживанию (якоря, в числе которых - расходы на посредника). Да, если я чуыствую, что надвигается Ж, то не рискну повыщать цену, если-же все ок, то повышение на величину рынка за минусом дисконта за качество арендатора.
Посредник, кстати в том числе дает объявы как от частного лица - реакция сопоставима.
Додано: Суб 21 сер, 2021 02:50
Когда будет стадия "похер"?
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