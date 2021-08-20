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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8374837583768377

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 02:03

  барабашов написав:Так что фейк
нет
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 02:38

дел
Востаннє редагувалось rjkz в Суб 21 сер, 2021 03:00, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 02:50

  airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав:
  rjkz написав:
Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?



я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!

Стадия гнева. Я в этой же стадии нахожусь. 2200 за метр в Республике... не такого парапланирования мы ждали


Когда будет стадия "похер"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Никольской слободке опять противостояния застройщика и активистов. Теперь блокируют въезд выезд техники на жк Санденс. Активисты хотят продлить парк и оставить пляж, а застройщик хочет всандалить на пляже три свечечки. В общем ещё одна горячая точка на строительной карте Киева. И опять замешана непомерная жадность, напоминает Солнечную Ривьеру, где из за аппетитов застройщика строительство было остановлено.

ПС
Но место у Санденса зачётное.такое так просто не отдадут, миллионы маячат на горизонте. Люди готовы по 2'куе отлистывать за видовое. Правда сомневаюсь в наличии инвесторов при громком шуме вокруг стройки.

ППС
Смотрю за Кличка взялись серьезно, возможно офису президента не дает покоя схема снятия мэра Москвы и дальнейшее её преображение в лучшую сторону. Вот только у меня большие сомнения, что условный ставленник зелёных сможет повторить заслуги собянина
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:11

  hume написав:ППС
Смотрю за Кличка взялись серьезно, возможно офису президента не дает покоя схема снятия мэра Москвы и дальнейшее её преображение в лучшую сторону. Вот только у меня большие сомнения, что условный ставленник зелёных сможет повторить заслуги собянина

Бандюки решили, что Киев их вотчина и никто им не указ, даже президент.
Кличко и его подельники это обычные быки из 90-х. Даже здесь ни один порядочный человек не на их стороне, а одни только Кинконговцы и Фаселесы.
unicdima
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