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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 сер, 2021 02:38
дел
Востаннє редагувалось rjkz в Суб 21 сер, 2021 03:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 сер, 2021 02:50
Когда будет стадия "похер"?
Додано: Суб 21 сер, 2021 07:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На Никольской слободке опять противостояния застройщика и активистов. Теперь блокируют въезд выезд техники на жк Санденс. Активисты хотят продлить парк и оставить пляж, а застройщик хочет всандалить на пляже три свечечки. В общем ещё одна горячая точка на строительной карте Киева. И опять замешана непомерная жадность, напоминает Солнечную Ривьеру, где из за аппетитов застройщика строительство было остановлено.
ПС
Но место у Санденса зачётное.такое так просто не отдадут, миллионы маячат на горизонте. Люди готовы по 2'куе отлистывать за видовое. Правда сомневаюсь в наличии инвесторов при громком шуме вокруг стройки.
ППС
Смотрю за Кличка взялись серьезно, возможно офису президента не дает покоя схема снятия мэра Москвы и дальнейшее её преображение в лучшую сторону. Вот только у меня большие сомнения, что условный ставленник зелёных сможет повторить заслуги собянина
Додано: Суб 21 сер, 2021 08:11
Бандюки решили, что Киев их вотчина и никто им не указ, даже президент.
Кличко и его подельники это обычные быки из 90-х. Даже здесь ни один порядочный человек не на их стороне, а одни только Кинконговцы и Фаселесы.
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