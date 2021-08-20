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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8375837683778378>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 02:03

  барабашов написав:Так что фейк
нет
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 02:50

  airmax78 написав:
  Slon_Nosov написав:
  rjkz написав:
Это называется - на рынок вышли "чистильщики обуви".
Что дальше происходит в таких случаях - знаете?



я думаю сейчас ситуация, как со скотиной которую кормят на убой....
с такими процентами по депозитам, толпа бежит на рынок недвижимости, а когда у некоторых горе инвесторов квартир будет как у дурака фантиков, большие дяди скажут делиться деньгами за лишние метры. а пока скупайте вечно дорожающие квартиры в довольно бедной стране с отрицательной демографией!

Стадия гнева. Я в этой же стадии нахожусь. 2200 за метр в Республике... не такого парапланирования мы ждали


Когда будет стадия "похер"?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 07:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На Никольской слободке опять противостояния застройщика и активистов. Теперь блокируют въезд выезд техники на жк Санденс. Активисты хотят продлить парк и оставить пляж, а застройщик хочет всандалить на пляже три свечечки. В общем ещё одна горячая точка на строительной карте Киева. И опять замешана непомерная жадность, напоминает Солнечную Ривьеру, где из за аппетитов застройщика строительство было остановлено.

ПС
Но место у Санденса зачётное.такое так просто не отдадут, миллионы маячат на горизонте. Люди готовы по 2'куе отлистывать за видовое. Правда сомневаюсь в наличии инвесторов при громком шуме вокруг стройки.

ППС
Смотрю за Кличка взялись серьезно, возможно офису президента не дает покоя схема снятия мэра Москвы и дальнейшее её преображение в лучшую сторону. Вот только у меня большие сомнения, что условный ставленник зелёных сможет повторить заслуги собянина
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 08:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ми знаходимось на початку найбільшої урбанізації в історії. До 2045 року світ буде вимірюватися не 200 країнами, а 600 містами, де буде мешкати 80-85% всього населення і на які припадатиме 90-95% економічної активності і всього 2% території земної кулі. Ключове слово “на початку”. Нам здається, що все вже відбулося і закрутилося, а по суті, це лише старт.

Все, що можна оцифрувати, буде оцифровано, в т.ч., медицина, освіта, безпека, армія. Все буде набувати все менший і менший розмір, поки не перетвориться на “розумний пил” (“smart dust”).

Основа нової реальності – FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), який все контролює. Ти або в їх системі або тебе немає.

Обсяг знань та інформації подвоюється через кожні два роки. Один ти нічого не зможеш домогтися. Нобелівські премії раніше вручали одному вченому, потім парам вчених, зараз їх отримують групи з 3-5 вчених. Нам треба вчитися довіряти один одному.

Монополія знань руйнується технологією. Цінність вищої освіти не росте, а в деяких країнах знижується.

Класична вища освіта – необхідна, але цього не досить, щоб отримати гідну роботу. Справжню конкурентну перевагу дають silent знання – те, що ми знаємо, але не можемо сказати.

Ми є останнім або передостаннім поколінням людей, які володіють власними машинами. Наші діти і внуки будуть їх тільки орендувати.

Кьелл Нордстрем, шведський фахівець з теорії управління
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:09

  hume написав:На Никольской слободке опять противостояния застройщика и активистов. Теперь блокируют въезд выезд техники на жк Санденс. Активисты хотят продлить парк и оставить пляж, а застройщик хочет всандалить на пляже три свечечки. В общем ещё одна горячая точка на строительной карте Киева. И опять замешана непомерная жадность, напоминает Солнечную Ривьеру, где из за аппетитов застройщика строительство было остановлено.

ПС
Но место у Санденса зачётное.такое так просто не отдадут, миллионы маячат на горизонте. Люди готовы по 2'куе отлистывать за видовое. Правда сомневаюсь в наличии инвесторов при громком шуме вокруг стройки.

Добивают пригодную в прошлом локацию для проживания.
Колоны беженце с Левобережки потянутся на Оболонь.
На Оболни, МЖК Оболонь угрожает потратить 20 млн. гривен на благоустройство озера Белого. Хотят продавать квартиры на месте бассейна с видами и на Днепр и на озеро Белое.
Интересно сколько на котловане зарядят?
  hume написав:Смотрю за Кличка взялись серьезно, возможно офису президента не дает покоя схема снятия мэра Москвы и дальнейшее её преображение в лучшую сторону. Вот только у меня большие сомнения, что условный ставленник зелёных сможет повторить заслуги собянина

Киев это бабки и ничего личного.
Траты города Масквабада на благоустройство это 80% трать всей РФ на благоустройство. Это их официальная статистика.
Масквабад и выженная земля за МКАДом.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кличко украл временные опоры подольского моста
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ну и шоп два раза не вставать - начало вчерашнего форсирования днепра и штурма труханового острова
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:19

  kingkongovets написав:кличко украл временные опоры подольского моста
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ну и шоп два раза не вставать - начало вчерашнего форсирования днепра и штурма труханового острова
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зачем тут этот холуйский флуд?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:кличко украл временные опоры подольского моста
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ну и шоп два раза не вставать - начало вчерашнего форсирования днепра и штурма труханового острова
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Достроят в этом году?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хто там з вас хоче перебиратись в заміський будинок?
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:31

  Унуноктий написав:Достроят в этом году?

:D
на садах давно никаких работ, на Валах что-то вошкаются и всё.
unicdima
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