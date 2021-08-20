Унуноктий написав:Достроят в этом году?
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в смысле «достроят»?
его еще строить и строить, первая очередь - выход на бальзака, вторая - на алишера навои, третья - мост через озеро радунка и выход через стальского/микитенко и дальше через волкова на броварское шоссе
ну и плюс метро с тоннелями, насыпями, станциями и т д
работы на бальзака уже начались, но я не понимаю, как они собираются все успеть до конца года
возможно под открытием «автомобильного движения» имеется ввиду проезд строительной техники с набережно-крещатицкой до русановских садов, я хз
а вообще видеть будущее - это не ко мне, это к таким как зрадио
я предпочитаю обсуждать реальность
зы: на садах кстати работы идут полным ходом - там куча буровых установок лупят сваи под опоры эстакады для перехода через линию жд, ну и тоннели с насыпью довольно шустро мантулят
ззы: вот еще одно фото моста без временных опор, получше