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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8375837683778378

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий написав:Достроят в этом году?

Отправлено с моего RMX2170 через Tapatalk


в смысле «достроят»?
его еще строить и строить, первая очередь - выход на бальзака, вторая - на алишера навои, третья - мост через озеро радунка и выход через стальского/микитенко и дальше через волкова на броварское шоссе
ну и плюс метро с тоннелями, насыпями, станциями и т д
работы на бальзака уже начались, но я не понимаю, как они собираются все успеть до конца года
возможно под открытием «автомобильного движения» имеется ввиду проезд строительной техники с набережно-крещатицкой до русановских садов, я хз

а вообще видеть будущее - это не ко мне, это к таким как зрадио
я предпочитаю обсуждать реальность

зы: на садах кстати работы идут полным ходом - там куча буровых установок лупят сваи под опоры эстакады для перехода через линию жд, ну и тоннели с насыпью довольно шустро мантулят

ззы: вот еще одно фото моста без временных опор, получше
Зображення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:На Оболни, МЖК Оболонь угрожает потратить 20 млн. гривен на благоустройство озера Белого. Хотят продавать квартиры на месте бассейна с видами и на Днепр и на озеро Белое.
Интересно сколько на котловане зарядят?


капец озеру...
да и сталинграда не переварит пополнение автомобилей в том районе. к стати с видом на озеро только в теории хорошо, на пляже шумит народ до ночи.
по цене, думаю 60000 грн/м на этапе войны с местными жителями...
Slon_Nosov
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