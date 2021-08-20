Додано: Суб 21 сер, 2021 09:36

Унуноктий написав: Достроят в этом году?



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в смысле «достроят»?его еще строить и строить, первая очередь - выход на бальзака, вторая - на алишера навои, третья - мост через озеро радунка и выход через стальского/микитенко и дальше через волкова на броварское шоссену и плюс метро с тоннелями, насыпями, станциями и т дработы на бальзака уже начались, но я не понимаю, как они собираются все успеть до конца годавозможно под открытием «автомобильного движения» имеется ввиду проезд строительной техники с набережно-крещатицкой до русановских садов, я хза вообще видеть будущее - это не ко мне, это к таким как зрадиоя предпочитаю обсуждать реальностьзы: на садах кстати работы идут полным ходом - там куча буровых установок лупят сваи под опоры эстакады для перехода через линию жд, ну и тоннели с насыпью довольно шустро мантулятззы: вот еще одно фото моста без временных опор, получше