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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8376837783788379>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:это безумные придурки


земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту, парковка будет исключительно на проезжей части. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!

фотки, для понимания трагедии... три по 28 этажей на 900 квартир!!!
уверен, новоприбывшие до метро километр иди не будут парковки на +-1200 авто не создадут. :evil:

Зображення

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Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 21 сер, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:это безумные придурки


земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!
ну шо вы, бл, несете - извините, не сдержался
я уже удалил этот пост, во избежание срачей, но вы все же успели прочесть
шо значит «выделена», шо значит «стырена»?
вы в какой блин парадигме живете вообще?
я еще помню оболонь без всяких «местных жителей», любой понаех, купивший говнострой, моментально включает режим «коренного местного жителя» и начинает протестовать против «незаконных строек», типа как сейчас протестуют хитросделанные жители яскравого, надеявшиеся бесплатно бросать свои корчи на «ничейных» пустырях
не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:23

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Сегодня куда-то ехать на машине было бесполезно.
меня сегодня очень выручил тот самый ослик на 20-ых колесах - в центре можно было ездить лишь по тротуарам, наездил почти полтос на нем за день

А я как Василий Хмельницкий - метрополитеном пользовался. Престижно.

А престижно не знать, кто такой Василий Хмельницкий? А то я не знаю.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:29

  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:это безумные придурки


земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!
ну шо вы, бл, несете - извините, не сдержался
я уже удалил этот пост, во избежание срачей, но вы все же успели прочесть
шо значит «выделена», шо значит «стырена»?
вы в какой блин парадигме живете вообще?
я еще помню оболонь без всяких «местных жителей», любой понаех, купивший говнострой, моментально включает режим «коренного местного жителя» и начинает протестовать против «незаконных строек», типа как сейчас протестуют хитросделанные жители яскравого, надеявшиеся бесплатно бросать свои корчи на «ничейных» пустырях
не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит


вот вам немного истории кому что принадлежало.... + я не питаю иллюзий что в нашей стране мне вообще что принадлежит, с нашими то судами....
https://my-obolon.kiev.ua/novosti/snos- ... nosti.html
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 21 сер, 2021 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:34

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:
Slon_Nosov написав:[quote="5283683:kingkongovets"]это безумные придурки


земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!
ну шо вы, бл, несете - извините, не сдержался
я уже удалил этот пост, во избежание срачей, но вы все же успели прочесть
шо значит «выделена», шо значит «стырена»?
вы в какой блин парадигме живете вообще?
я еще помню оболонь без всяких «местных жителей», любой понаех, купивший говнострой, моментально включает режим «коренного местного жителя» и начинает протестовать против «незаконных строек», типа как сейчас протестуют хитросделанные жители яскравого, надеявшиеся бесплатно бросать свои корчи на «ничейных» пустырях
не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит


вот вам немного истории кому что принадлежало....
https://my-obolon.kiev.ua/novosti/snos- ... nosti.html[/quote]я последний, кто будет защищать корогодского и меламуда и я читаю этот говнопортальчик, но если не трудно, можете выделить в данном тексте состав преступления?
только не надо съездов типа «читайте, там все написано» - конкретно, кто там и что «стырил»?
и где заявления в правоохранительные органы?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:36

Еще год-два дорожая и моя переплата на покупке сталинки в центре не будет выглядеть такой сумасшедшей. Прохожий, Первый, Макс78 и остальные свидетели роста, мы с вами в одной лодке. :)
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:конкретно, кто там и что «стырил»?
и где заявления в правоохранительные органы?


подобное выведение обьекта из коммунальной собственности считаю недопустимым в правовом государстве. те же наперсточники со станками, только масштабы другие. и не нужно говорить что каталы правильно делали, когда население разводили. хотя тут скорее мнение зависит от того с какой стороны забора ты живешь... 8)
в 1999 году этот бассейн не входил в сферу моих интересов, я только институт закончил, заяву никуда не писал.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:59

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:конкретно, кто там и что «стырил»?
и где заявления в правоохранительные органы?


подобное выведение обьекта из коммунальной собственности считаю недопустимым.
в 1999 году этот бассейн не входил в сферу моих интересов, я только институт закончил, заяву никуда не писал.


"подобное" - это какое именно?
огласите подробности
вообще то признавать шо то незаконным, а кого то виновным имеет право лишь суд, а не активисты и местные жители
правовой нигилизм и бытовой дебилизм процветают

зы: каталы разводят лишь жадных лохов, надеющихся срубить бабла на ровном месте, не садись играть - и не проиграешь
это как с гаражными кооперативами, на которые нет доков - "это мое, я тут умру, но своего не отдам"
какое нах "свое"? это муниципальная земля, покупай - и строй "свое"
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:09

  unicdima написав:
  Унуноктий написав:Достроят в этом году?

:D
на садах давно никаких работ, на Валах что-то вошкаются и всё.

До следующих выборов мегаактивности от Виталика можно не ждать.
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Обычно солидные дяди с примерно 100млн. кэша в сейфе в Конче ходят везде с мин 2-3 быками, причём с опытом на востоке, а не банками и татухами.
А толпа в метро не самое безопасное место для проводки клиента и шефа.
Тем более вагон и эскалатор.
Так что фейк это постановочный.
Хотя Корогодский с Вертинским у нас по центру лазили сами по рюмочным, чисто дуэтом приливали.


на фото за васиной спиной как раз видны крепкие спины парней из лички)
а вот и упомянутый вами корогодский - он тоже решил поддержать этот флешмоб)
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