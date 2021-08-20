Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту, парковка будет исключительно на проезжей части. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!
фотки, для понимания трагедии... три по 28 этажей на 900 квартир!!! уверен, новоприбывшие до метро километр иди не будут парковки на +-1200 авто не создадут.
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 21 сер, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!
ну шо вы, бл, несете - извините, не сдержался я уже удалил этот пост, во избежание срачей, но вы все же успели прочесть шо значит «выделена», шо значит «стырена»? вы в какой блин парадигме живете вообще? я еще помню оболонь без всяких «местных жителей», любой понаех, купивший говнострой, моментально включает режим «коренного местного жителя» и начинает протестовать против «незаконных строек», типа как сейчас протестуют хитросделанные жители яскравого, надеявшиеся бесплатно бросать свои корчи на «ничейных» пустырях не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит
земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!
ну шо вы, бл, несете - извините, не сдержался я уже удалил этот пост, во избежание срачей, но вы все же успели прочесть шо значит «выделена», шо значит «стырена»? вы в какой блин парадигме живете вообще? я еще помню оболонь без всяких «местных жителей», любой понаех, купивший говнострой, моментально включает режим «коренного местного жителя» и начинает протестовать против «незаконных строек», типа как сейчас протестуют хитросделанные жители яскравого, надеявшиеся бесплатно бросать свои корчи на «ничейных» пустырях не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит
земля выделена на постройку спортивного центра для жителей оболони, а потом стырена, далее меняют целевое назначение и лепят многоэтажного монстра... в данном случае не к месту. я могу лишь согласиться с тем, что все жители Киева в какой-то степени "безумные придурки", если позволяют такое делать со своим городом. понятно что проплаченная титушня тоже имеет место, но спускать просто так подобное "творчество" чинушам тоже не стоит!
ну шо вы, бл, несете - извините, не сдержался я уже удалил этот пост, во избежание срачей, но вы все же успели прочесть шо значит «выделена», шо значит «стырена»? вы в какой блин парадигме живете вообще? я еще помню оболонь без всяких «местных жителей», любой понаех, купивший говнострой, моментально включает режим «коренного местного жителя» и начинает протестовать против «незаконных строек», типа как сейчас протестуют хитросделанные жители яскравого, надеявшиеся бесплатно бросать свои корчи на «ничейных» пустырях не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит
вот вам немного истории кому что принадлежало.... https://my-obolon.kiev.ua/novosti/snos- ... nosti.html[/quote]я последний, кто будет защищать корогодского и меламуда и я читаю этот говнопортальчик, но если не трудно, можете выделить в данном тексте состав преступления? только не надо съездов типа «читайте, там все написано» - конкретно, кто там и что «стырил»? и где заявления в правоохранительные органы?
kingkongovets написав:конкретно, кто там и что «стырил»? и где заявления в правоохранительные органы?
подобное выведение обьекта из коммунальной собственности считаю недопустимым в правовом государстве. те же наперсточники со станками, только масштабы другие. и не нужно говорить что каталы правильно делали, когда население разводили. хотя тут скорее мнение зависит от того с какой стороны забора ты живешь... в 1999 году этот бассейн не входил в сферу моих интересов, я только институт закончил, заяву никуда не писал.
kingkongovets написав:конкретно, кто там и что «стырил»? и где заявления в правоохранительные органы?
подобное выведение обьекта из коммунальной собственности считаю недопустимым. в 1999 году этот бассейн не входил в сферу моих интересов, я только институт закончил, заяву никуда не писал.
"подобное" - это какое именно? огласите подробности вообще то признавать шо то незаконным, а кого то виновным имеет право лишь суд, а не активисты и местные жители правовой нигилизм и бытовой дебилизм процветают
зы: каталы разводят лишь жадных лохов, надеющихся срубить бабла на ровном месте, не садись играть - и не проиграешь это как с гаражными кооперативами, на которые нет доков - "это мое, я тут умру, но своего не отдам" какое нах "свое"? это муниципальная земля, покупай - и строй "свое"
барабашов написав:Обычно солидные дяди с примерно 100млн. кэша в сейфе в Конче ходят везде с мин 2-3 быками, причём с опытом на востоке, а не банками и татухами. А толпа в метро не самое безопасное место для проводки клиента и шефа. Тем более вагон и эскалатор. Так что фейк это постановочный. Хотя Корогодский с Вертинским у нас по центру лазили сами по рюмочным, чисто дуэтом приливали.
на фото за васиной спиной как раз видны крепкие спины парней из лички) а вот и упомянутый вами корогодский - он тоже решил поддержать этот флешмоб)