RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8376837783788379

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:22

  kingkongovets написав:
  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:конкретно, кто там и что «стырил»?
и где заявления в правоохранительные органы?


подобное выведение обьекта из коммунальной собственности считаю недопустимым.
в 1999 году этот бассейн не входил в сферу моих интересов, я только институт закончил, заяву никуда не писал.


"подобное" - это какое именно?
огласите подробности
вообще то признавать шо то незаконным, а кого то виновным имеет право лишь суд, а не активисты и местные жители
правовой нигилизм и бытовой дебилизм процветают

зы: каталы разводят лишь жадных лохов, надеющихся срубить бабла на ровном месте, не садись играть - и не проиграешь
это как с гаражными кооперативами, на которые нет доков - "это мое, я тут умру, но своего не отдам"
какое нах "свое"?


я так понимаю, сейчас вы будете настаивать что все решения суда в нашей стране бескорыстные, депутаты госсовета святые люди, землеотводы направлены на улучшение качества жизни горожан. те, кто с этим не согласен должны лично перехватывать бабло и доказывать неправомерность действий.
если "в интернете кто то не прав", переубеждать не буду, предлагаю на этом остановиться....

немного юмора, на правах выходного дня. это не персонально тебе "kingkongovets", не обижайся... :mrgreen: возможно подобный анекдот направит общение в русло названия ветки. у каждого человека индивидуальное видение мира и финансовые возможности, единственно правильного мнения часто нет.

Осёл сказал тигру:
- Трава синяя.
Тигр ответил:
- Нет, трава зеленая!
Вспыхнул спор, и они пошли к льву, лесному царю, чтобы разрешить свои разногласия.
Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, осёл начал кричать:
- Ваше величество, а правда ли, что трава синяя?
Лев ответил:
- Так точно, трава синяя.
Осёл обрадовался и продолжил:
- Тигр со мной не согласен, противоречит мне и раздражает, пожалуйста, накажите его.
Царь зверей объявил:
- Тигр будет наказан 5 годами молчания.
Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольный, повторяя:
- Трава синяя...
Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:
- Ваше величество, за что вы меня наказали? Ведь трава-то зеленая?
Лев ответил:
- Действительно, трава зеленая.
Удивленный тигр спросил:
- Тогда почему ты меня наказываешь?
Лев ответил:
— Это не имеет никакого отношения к вопросу о том, какая трава синяя или зеленая. Наказание за то, что смелое и умное животное вроде тебя не может тратить время на споры с мулом, а потом приходить ко мне с этим вопросом.
Самая страшная трата времени - спорить с дураком и хамом, которому не важна ни правда, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий. Никогда не тратьте время на смехотворные споры.... Есть люди, которые, сколько бы доказательств и показаний ни получили, не могут понять, ослепленные ненавистью и оскорблением. Единственное, чего они хотят - это быть правыми, хотя это далеко не правильно.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 13.07.09
Подякував: 645 раз.
Подякували: 594 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:я так понимаю, сейчас вы будете настаивать что все решения суда в нашей стране бескорыстные, депутаты госсовета святые люди, землеотводы направлены на улучшение качества жизни горожан. те, кто с этим не согласен должны лично перехватывать бабло и доказывать неправомерность действий.
если "в интернете кто то не прав", переубеждать не буду, предлагаю на этом остановиться....

немного юмора, на правах выходного дня. это не персонально тебе "kingkongovets", не обижайся... :mrgreen: возможно подобный анекдот направит общение в русло названия ветки. у каждого человека индивидуальное видение мира и финансовые возможности, единственно правильного мнения часто нет.

Осёл сказал тигру:
- Трава синяя.
Тигр ответил:
- Нет, трава зеленая!
Вспыхнул спор, и они пошли к льву, лесному царю, чтобы разрешить свои разногласия.
Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, осёл начал кричать:
- Ваше величество, а правда ли, что трава синяя?
Лев ответил:
- Так точно, трава синяя.
Осёл обрадовался и продолжил:
- Тигр со мной не согласен, противоречит мне и раздражает, пожалуйста, накажите его.
Царь зверей объявил:
- Тигр будет наказан 5 годами молчания.
Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольный, повторяя:
- Трава синяя...
Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:
- Ваше величество, за что вы меня наказали? Ведь трава-то зеленая?
Лев ответил:
- Действительно, трава зеленая.
Удивленный тигр спросил:
- Тогда почему ты меня наказываешь?
Лев ответил:
— Это не имеет никакого отношения к вопросу о том, какая трава синяя или зеленая. Наказание за то, что смелое и умное животное вроде тебя не может тратить время на споры с мулом, а потом приходить ко мне с этим вопросом.
Самая страшная трата времени - спорить с дураком и хамом, которому не важна ни правда, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий. Никогда не тратьте время на смехотворные споры.... Есть люди, которые, сколько бы доказательств и показаний ни получили, не могут понять, ослепленные ненавистью и оскорблением. Единственное, чего они хотят - это быть правыми, хотя это далеко не правильно.
я вас просил ответить на конкретно поставленный вопрос, а в ответ - «а вы считаете, что блаблабла…» и анекдотец в довесок, бгг
не удивлен, обычная история
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9634
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 2165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8376837783788379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2128, 2129, 2130
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21299 3825889
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 сер, 2021 07:12
hume
Инвестирование в недвижимость в Киеве?
Telger » П'ят 20 сер, 2021 22:18
0 0
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 сер, 2021 22:18
Telger
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 50, 51, 52
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
510 266984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 16:42
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19279)
21.08.2021 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.