Додано: Суб 21 сер, 2021 12:22

kingkongovets написав: Slon_Nosov написав: kingkongovets написав: конкретно, кто там и что «стырил»?

и где заявления в правоохранительные органы? конкретно, кто там и что «стырил»?и где заявления в правоохранительные органы?



подобное выведение обьекта из коммунальной собственности считаю недопустимым.

в 1999 году этот бассейн не входил в сферу моих интересов, я только институт закончил, заяву никуда не писал. подобное выведение обьекта из коммунальной собственности считаю недопустимым.в 1999 году этот бассейн не входил в сферу моих интересов, я только институт закончил, заяву никуда не писал.



"подобное" - это какое именно?

огласите подробности

вообще то признавать шо то незаконным, а кого то виновным имеет право лишь суд, а не активисты и местные жители

правовой нигилизм и бытовой дебилизм процветают



зы: каталы разводят лишь жадных лохов, надеющихся срубить бабла на ровном месте, не садись играть - и не проиграешь

это как с гаражными кооперативами, на которые нет доков - "это мое, я тут умру, но своего не отдам"

какое нах "свое"? "подобное" - это какое именно?огласите подробностивообще то признавать шо то незаконным, а кого то виновным имеет право лишь суд, а не активисты и местные жителиправовой нигилизм и бытовой дебилизм процветаютзы: каталы разводят лишь жадных лохов, надеющихся срубить бабла на ровном месте, не садись играть - и не проиграешьэто как с гаражными кооперативами, на которые нет доков - "это мое, я тут умру, но своего не отдам"какое нах "свое"?

я так понимаю, сейчас вы будете настаивать что все решения суда в нашей стране бескорыстные, депутаты госсовета святые люди, землеотводы направлены на улучшение качества жизни горожан. те, кто с этим не согласен должны лично перехватывать бабло и доказывать неправомерность действий.если "в интернете кто то не прав", переубеждать не буду, предлагаю на этом остановиться....немного юмора, на правах выходного дня. это не персонально тебе "kingkongovets", не обижайся...возможно подобный анекдот направит общение в русло названия ветки. у каждого человека индивидуальное видение мира и финансовые возможности, единственно правильного мнения часто нет.Осёл сказал тигру:- Трава синяя.Тигр ответил:- Нет, трава зеленая!Вспыхнул спор, и они пошли к льву, лесному царю, чтобы разрешить свои разногласия.Еще до того, как они добрались до места в лесу, где лев сидел на своем троне, осёл начал кричать:- Ваше величество, а правда ли, что трава синяя?Лев ответил:- Так точно, трава синяя.Осёл обрадовался и продолжил:- Тигр со мной не согласен, противоречит мне и раздражает, пожалуйста, накажите его.Царь зверей объявил:- Тигр будет наказан 5 годами молчания.Осёл радостно подпрыгнул и пошел дальше, довольный, повторяя:- Трава синяя...Тигр, приняв свое наказание, спросил у льва:- Ваше величество, за что вы меня наказали? Ведь трава-то зеленая?Лев ответил:- Действительно, трава зеленая.Удивленный тигр спросил:- Тогда почему ты меня наказываешь?Лев ответил:— Это не имеет никакого отношения к вопросу о том, какая трава синяя или зеленая. Наказание за то, что смелое и умное животное вроде тебя не может тратить время на споры с мулом, а потом приходить ко мне с этим вопросом.Самая страшная трата времени - спорить с дураком и хамом, которому не важна ни правда, ни реальность, а только победа его убеждений и иллюзий. Никогда не тратьте время на смехотворные споры.... Есть люди, которые, сколько бы доказательств и показаний ни получили, не могут понять, ослепленные ненавистью и оскорблением. Единственное, чего они хотят - это быть правыми, хотя это далеко не правильно.