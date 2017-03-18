Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:зі. Імхо, Київ і сама дорога нерухомість на березі = несумісні поняття. Десь в якомусь Будапешті чи морському куроті, там так.
Все офтоп із овер, час арбайтен
Уж точно что "имхо", ни теории, ни практики. И уж чем так хорош Будапешт, где пляжи закрыли еще 50 лет назад - загадка. Все просто - достаточно посмотреть где больше всего строили и строят самые жирные комплексы левого и правого берегов, места где хотя-бы теоретически предполагается новый административно-деловой центр. А нынешние проблемы днепровской воды - это проблемы не только Русановки или Подола, а всего Киева а то и Украины, если их не решат, то столицу точно перенесут в какую-нибудь Шепетовку, и весь КРЖН накроется медным тазом.
change_pm написав:зі. Імхо, Київ і сама дорога нерухомість на березі = несумісні поняття. Десь в якомусь Будапешті чи морському куроті, там так.
Все офтоп із овер, час арбайтен
Уж точно что "имхо", ни теории, ни практики. И уж чем так хорош Будапешт, где пляжи закрыли еще 50 лет назад - загадка. Все просто - достаточно посмотреть где больше всего строили и строят самые жирные комплексы левого и правого берегов, места где хотя-бы теоретически предполагается новый административно-деловой центр. А нынешние проблемы днепровской воды - это проблемы не только Русановки или Подола, а всего Киева а то и Украины, если их не решат, то столицу точно перенесут в какую-нибудь Шепетовку, и весь КРЖН накроется медным тазом.
Так давайте обсуждать цены на недвигу в Шепетовке!
Libo написав:С Днём Незавимости, Украина! Слава Украине! Смерть москалям!
Хоч сьогодні міг би написати українською, патріот.
Сори, но я всегда пишу такое на украинском. Просто сегодня с утра доступ имел к гаджету только с русскими буквами. Украиномовный. Смерть москалям. В пути. Праздную и бухаю вместе с вами. Зелёный нам сегодня разрешил.