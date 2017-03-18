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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8380838183828383

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 12:06

  change_pm написав:зі. Імхо, Київ і сама дорога нерухомість на березі = несумісні поняття.
Десь в якомусь Будапешті чи морському куроті, там так.

Все офтоп із овер, час арбайтен :roll:


Уж точно что "имхо", ни теории, ни практики. И уж чем так хорош Будапешт, где пляжи закрыли еще 50 лет назад - загадка. Все просто - достаточно посмотреть где больше всего строили и строят самые жирные комплексы левого и правого берегов, места где хотя-бы теоретически предполагается новый административно-деловой центр. А нынешние проблемы днепровской воды - это проблемы не только Русановки или Подола, а всего Киева а то и Украины, если их не решат, то столицу точно перенесут в какую-нибудь Шепетовку, и весь КРЖН накроется медным тазом.



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fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 14:32

  fox767676 написав:
  change_pm написав:зі. Імхо, Київ і сама дорога нерухомість на березі = несумісні поняття.
Десь в якомусь Будапешті чи морському куроті, там так.

Все офтоп із овер, час арбайтен :roll:


Уж точно что "имхо", ни теории, ни практики. И уж чем так хорош Будапешт, где пляжи закрыли еще 50 лет назад - загадка. Все просто - достаточно посмотреть где больше всего строили и строят самые жирные комплексы левого и правого берегов, места где хотя-бы теоретически предполагается новый административно-деловой центр. А нынешние проблемы днепровской воды - это проблемы не только Русановки или Подола, а всего Киева а то и Украины, если их не решат, то столицу точно перенесут в какую-нибудь Шепетовку, и весь КРЖН накроется медным тазом.



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Так давайте обсуждать цены на недвигу в Шепетовке!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 17:08

С Днём Незавимости, Украина!
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Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:38

  Libo написав:С Днём Незавимости, Украина!
Слава Украине!
Смерть москалям!
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Хоч сьогодні міг би написати українською, патріот.
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 22:06

  remark написав:
  Libo написав:С Днём Незавимости, Украина!
Слава Украине!
Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:

Хоч сьогодні міг би написати українською, патріот.


Сори, но я всегда пишу такое на украинском. Просто сегодня с утра доступ имел к гаджету только с русскими буквами. Украиномовный. Смерть москалям. В пути. Праздную и бухаю вместе с вами. Зелёный нам сегодня разрешил. :lol:
Libo
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