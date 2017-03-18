Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:зі. Імхо, Київ і сама дорога нерухомість на березі = несумісні поняття. Десь в якомусь Будапешті чи морському куроті, там так.
Все офтоп із овер, час арбайтен
Уж точно что "имхо", ни теории, ни практики. И уж чем так хорош Будапешт, где пляжи закрыли еще 50 лет назад - загадка. Все просто - достаточно посмотреть где больше всего строили и строят самые жирные комплексы левого и правого берегов, места где хотя-бы теоретически предполагается новый административно-деловой центр. А нынешние проблемы днепровской воды - это проблемы не только Русановки или Подола, а всего Киева а то и Украины, если их не решат, то столицу точно перенесут в какую-нибудь Шепетовку, и весь КРЖН накроется медным тазом.
change_pm написав:зі. Імхо, Київ і сама дорога нерухомість на березі = несумісні поняття. Десь в якомусь Будапешті чи морському куроті, там так.
Все офтоп із овер, час арбайтен
Уж точно что "имхо", ни теории, ни практики. И уж чем так хорош Будапешт, где пляжи закрыли еще 50 лет назад - загадка. Все просто - достаточно посмотреть где больше всего строили и строят самые жирные комплексы левого и правого берегов, места где хотя-бы теоретически предполагается новый административно-деловой центр. А нынешние проблемы днепровской воды - это проблемы не только Русановки или Подола, а всего Киева а то и Украины, если их не решат, то столицу точно перенесут в какую-нибудь Шепетовку, и весь КРЖН накроется медным тазом.
Так давайте обсуждать цены на недвигу в Шепетовке!
airmax78 написав:Зрадио, можешь посчитать, на сколько нужно теперь упасть, чтобы вернуться хотя бы к МХЗ?
В чому зРадіо був правий - ціни "вторинки" біля метро ломанулись наверх, як скажені. Якщо в 2018 вхідний квиток КРЖН коштував 28 000 - 30 000 дол, зараз 40 000 - 42 000 дол. Кляті "хрущі" біля метро, коли ж вони будуть па13000????
"Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу" (с)
Вообще-то Либо очень похож на ФСБ-шный проект-консерву. Нонстоп хамство перемежаемое оскорблениями и при этом типа суперсвидомый заокеанский нацпатриот и ярый поборник западных ценностей. Дискредитация нац идеи?