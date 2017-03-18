Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наступають темні часи. Фрс завидючим оком бачить що всі стали жити краще і робить всім погано, пшоно стає коштувати копійки і файна таун парапланерує з мартовських хаїв зРадіо в 1100 баксів на 20-40% до 690 дол за квадрат. Особисто Я не вірю в таке щастя, але зРадіо в не толерантній манері всім роз’яснив, що третій топ в хуліардній компанї лише він, тому всі по норам. Чекаємо:-)
Те що файна таун за час прогнозу стала від 1810 уе за квадрат, оракул зневажає, роздає всім по графіку направо і наліво. Якось так:-)
"Хрущі" біля метро за півтора року - подорожчали на 5 000 дол., як мінімум. Це ознака, що росте %% жирів у маслі. Ніяк не кризи.
З міста Василькова, що розташоване в 25 кілометрах від столиці, запустять пряму електричку до Києва. Будівництво колії уже триває, повідомляє Київська облдержадміністрація. https://bzh.life/ua/gorod/z-vasilkova-do-kiєva-zapustyat-elektrichku-uzhe-buduyut-koliyu?fbclid=IwAR1WL-x5cLmNudmn09emF12Y_aHgCMEUq6rN2XdGYu2na6Yhw36NWa_Ek_c
Никто не говорит, что там ничего не делается, но есть 2 но: - там реально очень много работы со строительством около километра тоннелей метро открытым способом до будущей монтажной камеры проходческих щитов; - много компаний по строительству инфраструктуры или производству металлоконструкций заняты объектами "Большой стройки" и "на завтра" к Подольскому мосту их не привлечь.
P.S. Считаю и "Большую Стройку" и строительство моста/развязок в Киеве крайне полезным делом, так как с 2023 в Украине придется строить много ветрогенераторов, т.к. солнечная энергетика достигнет пика возможностей, а строительство ветрогенераторов - это по сути сборка башни из металлоконструкций.