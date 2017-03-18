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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8382838383848385

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 19:49

  Первый написав:
  Investor_K написав:А в чем суть прогноза ?

Наступають темні часи. Фрс завидючим оком бачить що всі стали жити краще і робить всім погано, пшоно стає коштувати копійки і файна таун парапланерує з мартовських хаїв зРадіо в 1100 баксів на 20-40% до 690 дол за квадрат.
Особисто Я не вірю в таке щастя, але зРадіо в не толерантній манері всім роз’яснив, що третій топ в хуліардній компанї лише він, тому всі по норам.
Чекаємо:-)

Те що файна таун за час прогнозу стала від 1810 уе за квадрат, оракул зневажає, роздає всім по графіку направо і наліво. Якось так:-)

"Хрущі" біля метро за півтора року - подорожчали на 5 000 дол., як мінімум. Це ознака, що росте %% жирів у маслі. Ніяк не кризи.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:11

подольский мост по состоянию на 2021-08-23
хорошо видно как "не ведутся никакие работы на садах"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=6YUPnjP ... Vw&index=2
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 20:12

З міста Василькова, що розташоване в 25 кілометрах від столиці, запустять пряму електричку до Києва. Будівництво колії уже триває, повідомляє Київська облдержадміністрація.
https://bzh.life/ua/gorod/z-vasilkova-do-kiєva-zapustyat-elektrichku-uzhe-buduyut-koliyu?fbclid=IwAR1WL-x5cLmNudmn09emF12Y_aHgCMEUq6rN2XdGYu2na6Yhw36NWa_Ek_c
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 21:22

  kingkongovets написав:подольский мост по состоянию на 2021-08-23
хорошо видно как "не ведутся никакие работы на садах"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=6YUPnjP ... Vw&index=2

Никто не говорит, что там ничего не делается, но есть 2 но:
- там реально очень много работы со строительством около километра тоннелей метро открытым способом до будущей монтажной камеры проходческих щитов;
- много компаний по строительству инфраструктуры или производству металлоконструкций заняты объектами "Большой стройки" и "на завтра" к Подольскому мосту их не привлечь.

P.S. Считаю и "Большую Стройку" и строительство моста/развязок в Киеве крайне полезным делом, так как с 2023 в Украине придется строить много ветрогенераторов, т.к. солнечная энергетика достигнет пика возможностей, а строительство ветрогенераторов - это по сути сборка башни из металлоконструкций.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:05

  Investor_K написав:А в чем суть прогноза ?

згорнеться QE в США, і ЕМ полетять в прірву
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 сер, 2021 22:29

  kingkongovets написав:подольский мост по состоянию на 2021-08-23
хорошо видно как "не ведутся никакие работы на садах"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=6YUPnjP ... Vw&index=2

И видим мы на видео, что на садах стройка стоит как я и говорил. :D
кличкобот, ты сам видео хоть смотрел?
unicdima
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