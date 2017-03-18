Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 сер, 2021 10:42
Первый написав:
А шо робить…
чекати реалізації прогнозу нашого математики-статистика.
Можливо, щось, хряпне?
І ціни КРЖН знову просядуть хоча би на 10-15%???
Frant
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:11
airmax78
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Додано: Чет 26 сер, 2021 13:35
отличное видео... упереть дорогу в Днепр - отличная идея!
ЗЫ любопытный заборчик строят вдоль так называемой окружной начиная с 50 сек. встречайте новых 32 дома, на этом пяточке.
будет как с кульженко по одной полосе в каждую сторону!
Slon_Nosov
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:14
Frant написав:
чекати реалізації прогнозу нашого математики-статистика.
Можливо, щось, хряпне?
І ціни КРЖН знову просядуть хоча би на 10-15%???
Цены просто уху ели.
Investor_K
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:17
Investor_K написав: Frant написав:
чекати реалізації прогнозу нашого математики-статистика.
Можливо, щось, хряпне?
І ціни КРЖН знову просядуть хоча би на 10-15%???
Цены просто уху ели.
это ж круто, продали квартиру и богатая старость обеспечена.
vitaliian
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:19
Slon_Nosov написав:
отличное видео... упереть дорогу в Днепр - отличная идея!
ЗЫ любопытный заборчик строят вдоль так называемой окружной начиная с 50 сек. встречайте новых 32 дома, на этом пяточке.
будет как с кульженко по одной полосе в каждую сторону!
а там будет еще и мост на трою, а вы всерьез подумали, что окружная будет заканчиваться на берегу?
или что все стройки на оболони закончатся после достройки вашего жк?
сильно удивляете
kingkongovets
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:26
kingkongovets написав:
а вы всерьез подумали, что окружная будет заканчиваться на берегу
уверен на ближайшие 10-15 лет, да!
Slon_Nosov
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:27
Мизантрóп написав: kingkongovets написав:
будущая станция метро проспект правды
зеленым обозначены платформы, красным - выходы
Каждый день приближаются к мечте
https://metrovynohradar.org.ua/
пишут 50 метров осталось, это меньше месяца. Неужели в этой году откроют? Зря я на Варшавский забил в этом году?
Ромасик
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:48
Slon_Nosov написав: kingkongovets написав:
а вы всерьез подумали, что окружная будет заканчиваться на берегу
уверен на ближайшие 10-15 лет, да!
Думаю, что не 10-15 лет, а больше гораздо. Может быть даже никогда.
Продление Окружной в сторону Оболони лоббируется владельцами земли под застройку на севере Оболони.
Мост на Трою архидорогой и никому не интересен, на той(левой) стороне Днепра ничего не построишь
Damien
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Додано: Чет 26 сер, 2021 14:51
Damien написав:
на той(левой) стороне Днепра ничего не построишь
это почему же?
kingkongovets
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