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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8384838583868387>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 10:42

  Первый написав:А шо робить…

чекати реалізації прогнозу нашого математики-статистика.
Можливо, щось, хряпне?
І ціни КРЖН знову просядуть хоча би на 10-15%???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:11

Пришел и в полуподвал возле ШРТ праздник: https://news.finance.ua/ua/news/-/49862 ... eredmistya
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 13:35

  kingkongovets написав:Окружная дорога на Оболонь
2021-08-25: Богатырская, улица Семьи Кульженков, полный пролет по проектной трассе до р.Днепр.
https://www.youtube.com/watch?v=HpS_RFcD3Ag&t=30s



отличное видео... упереть дорогу в Днепр - отличная идея!

ЗЫ любопытный заборчик строят вдоль так называемой окружной начиная с 50 сек. встречайте новых 32 дома, на этом пяточке.
будет как с кульженко по одной полосе в каждую сторону!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:чекати реалізації прогнозу нашого математики-статистика.
Можливо, щось, хряпне?
І ціни КРЖН знову просядуть хоча би на 10-15%???


Цены просто уху ели.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:17

  Investor_K написав:
  Frant написав:чекати реалізації прогнозу нашого математики-статистика.
Можливо, щось, хряпне?
І ціни КРЖН знову просядуть хоча би на 10-15%???


Цены просто уху ели.

это ж круто, продали квартиру и богатая старость обеспечена.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:19

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:Окружная дорога на Оболонь
2021-08-25: Богатырская, улица Семьи Кульженков, полный пролет по проектной трассе до р.Днепр.
https://www.youtube.com/watch?v=HpS_RFcD3Ag&t=30s



отличное видео... упереть дорогу в Днепр - отличная идея!

ЗЫ любопытный заборчик строят вдоль так называемой окружной начиная с 50 сек. встречайте новых 32 дома, на этом пяточке.
будет как с кульженко по одной полосе в каждую сторону!


а там будет еще и мост на трою, а вы всерьез подумали, что окружная будет заканчиваться на берегу?
или что все стройки на оболони закончатся после достройки вашего жк?
сильно удивляете
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а вы всерьез подумали, что окружная будет заканчиваться на берегу


уверен на ближайшие 10-15 лет, да!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:27

  Мизантрóп написав:
  kingkongovets написав:будущая станция метро проспект правды
зеленым обозначены платформы, красным - выходы

Каждый день приближаются к мечте
https://metrovynohradar.org.ua/

пишут 50 метров осталось, это меньше месяца. Неужели в этой году откроют? Зря я на Варшавский забил в этом году?
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:48

  Slon_Nosov написав:
  kingkongovets написав:а вы всерьез подумали, что окружная будет заканчиваться на берегу


уверен на ближайшие 10-15 лет, да!

Думаю, что не 10-15 лет, а больше гораздо. Может быть даже никогда.
Продление Окружной в сторону Оболони лоббируется владельцами земли под застройку на севере Оболони.
Мост на Трою архидорогой и никому не интересен, на той(левой) стороне Днепра ничего не построишь
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:51

  Damien написав:на той(левой) стороне Днепра ничего не построишь


это почему же?
kingkongovets
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