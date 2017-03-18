airmax78 написав:Пришел и в полуподвал возле ШРТ праздник: https://news.finance.ua/ua/news/-/49862 ... eredmistya
Якщо б ти міг жити на 2 бакси в день, то і біля тебе прийшов би "празднік"...
Метро б нарешті відкрили і може навіть і станцію ШРТ
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Додано: Чет 26 сер, 2021 15:16
Якщо б ти міг жити на 2 бакси в день, то і біля тебе прийшов би "празднік"...
Метро б нарешті відкрили і може навіть і станцію ШРТ
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