Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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fox767676 написав:Трою метро не спасет, т.к. она все равно очень далеко от центра, да и уже морально подустарела. Облегчит жизнь троещинцам, и пассажирам красной ветки - да. Метро может прстимулировать реновацию хрущепанельной воскресенки. Пока для белых людей на ЛБ есть совмины, новостройки, сталинки вдоль красной ветки и набережных. Теоретически есть перспективы у северо-западных Поздняков, там где сейчас Грейт и Урловские. На Канальной таки начали строительство многоофисного БЦ по проекту Архиматики. Если за лет 3-5 грамотно добьют тамошнюю промку и сделают нормальную городскую электричку, то будет образцовый урбанизм
на лб многое будет вскоре меняться с запуском очередей подольского моста и в перспективе - со строительством метро я еще помню чем была оболонь без метро и чем была оболонь до застройки набережной и района минской у трои очень хорошие перспективы и - повторюсь - там будет самая лучшая киевская набережная
сделать нормальную городскую электричку в киеве в ближайшем будущем не удастся по чисто техническим причинам
Slon_Nosov написав:а зачем вам сквер? как говорил один бывалый форумчанин "не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит"
сидите дома и не гундите все по-честноку!
Мизантрóп написав:Присоединяйтесь,не стесняйтесь
в цене метра на похе скверы не предусмотрены не за скверы его покупают, а за молодое население, метро и «инфраструктуру» скверов полно в старых спальных районах и в центре занимайте места согласно купленным билетам бачылы очи как грицца
Faceless написав:Если комьют на Трою станет заметно проще - это не просто спасет Трою, это вдохнет новую жизнь, т.к. она станет куда более привлекательным локейшеном. То, что "белых людей" не особо привлекает сейчас, може привлечь потом, когда-то белых людей и Голосеево не привлекало
Трою метро не спасет, т.к. она все равно очень далеко от центра, да и уже морально подустарела. Облегчит жизнь троещинцам, и пассажирам красной ветки - да. Метро может прстимулировать реновацию хрущепанельной воскресенки. Пока для белых людей на ЛБ есть совмины, новостройки, сталинки вдоль красной ветки и набережных. Теоретически есть перспективы у северо-западных Поздняков, там где сейчас Грейт и Урловские. На Канальной таки начали строительство многоофисного БЦ по проекту Архиматики. Если за лет 3-5 грамотно добьют тамошнюю промку и сделают нормальную городскую электричку, то будет образцовый урбанизм
если, но нет. Сначала второй стеклянный мост (к метро Днепр чтоли). Перспективы скорее у Патриотики на озерах.
kingkongovets написав:До 2025 года в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.
Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников. http://kyivgenplan.grad.gov.ua/ru/kievu ... razvyazok/
зы: элементарно погуглить и изучить вопрос нашим "экспертам" впадлу зато у каждого из них есть "мнение"
Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет. Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину. Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.
kingkongovets написав:До 2025 года в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.
Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников. http://kyivgenplan.grad.gov.ua/ru/kievu ... razvyazok/
зы: элементарно погуглить и изучить вопрос нашим "экспертам" впадлу зато у каждого из них есть "мнение"
Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет. Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину. Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.
подольский «более технически простой»?) это даже не смешно мост там будет и все к тому идет, он давно в планах и конфигурация окружной прямо указывает на то, шо он там давно предусмотрен когда? я не знаю, но не знаете и вы, вот это и есть объективная реальность, с запуском даже первой очереди подольского на бальзака троя заиграет в новом свете и механизмы финансирования самого северного киевского моста станут гораздо более реальными, чем вам сейчас кажется