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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8388838983908391>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 18:40

  fox767676 написав:Трою метро не спасет, т.к. она все равно очень далеко от центра, да и уже морально подустарела. Облегчит жизнь троещинцам, и пассажирам красной ветки - да. Метро может прстимулировать реновацию хрущепанельной воскресенки.
Пока для белых людей на ЛБ есть совмины, новостройки, сталинки вдоль красной ветки и набережных. Теоретически есть перспективы у северо-западных Поздняков, там где сейчас Грейт и Урловские. На Канальной таки начали строительство многоофисного БЦ по проекту Архиматики. Если за лет 3-5 грамотно добьют тамошнюю промку и сделают нормальную городскую электричку, то будет образцовый урбанизм


на лб многое будет вскоре меняться с запуском очередей подольского моста и в перспективе - со строительством метро
я еще помню чем была оболонь без метро и чем была оболонь до застройки набережной и района минской
у трои очень хорошие перспективы и - повторюсь - там будет самая лучшая киевская набережная

сделать нормальную городскую электричку в киеве в ближайшем будущем не удастся по чисто техническим причинам
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 18:44

У меня в городе хаты возле трех парков -кпи,пушкарь и зоо,мне по барабану,я за детишек ПОХа))
Иногда дразню их,что у них даже птицы не поют
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:28

На початку липня писав що нада брать а136.

По луну За липень- серпень + 28% у долярі.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Slon_Nosov написав:а зачем вам сквер? как говорил один бывалый форумчанин "не нравится жить в гетто спальника - переезжайте за город, или в центр, земля возле ваших домов вам не принадлежит"

сидите дома и не гундите все по-честноку! :mrgreen:

  Мизантрóп написав:Присоединяйтесь,не стесняйтесь
Зображення
в цене метра на похе скверы не предусмотрены
не за скверы его покупают, а за молодое население, метро и «инфраструктуру»
скверов полно в старых спальных районах и в центре
занимайте места согласно купленным билетам
бачылы очи как грицца
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:39

  fox767676 написав:
  Faceless написав:Если комьют на Трою станет заметно проще - это не просто спасет Трою, это вдохнет новую жизнь, т.к. она станет куда более привлекательным локейшеном. То, что "белых людей" не особо привлекает сейчас, може привлечь потом, когда-то белых людей и Голосеево не привлекало


Трою метро не спасет, т.к. она все равно очень далеко от центра, да и уже морально подустарела. Облегчит жизнь троещинцам, и пассажирам красной ветки - да. Метро может прстимулировать реновацию хрущепанельной воскресенки.
Пока для белых людей на ЛБ есть совмины, новостройки, сталинки вдоль красной ветки и набережных. Теоретически есть перспективы у северо-западных Поздняков, там где сейчас Грейт и Урловские. На Канальной таки начали строительство многоофисного БЦ по проекту Архиматики. Если за лет 3-5 грамотно добьют тамошнюю промку и сделают нормальную городскую электричку, то будет образцовый урбанизм

если, но нет. Сначала второй стеклянный мост (к метро Днепр чтоли).
Перспективы скорее у Патриотики на озерах.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:42

[quote="5286495:kingkongovets"]

Людям які не здатні організувати осбб та ставлять магніти на лічильники води - не потрібні зелені зони.

Думаю «активісти» доять забудовника
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В пригороде началась жестьЗображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:44

  Мизантрóп написав:У меня в городе хаты возле трех парков -кпи,пушкарь и зоо,мне по барабану,я за детишек ПОХа))
Иногда дразню их,что у них даже птицы не поют

Им трели автосигнализаций в забитых дворах пение птиц заменяют
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 19:52

  kingkongovets написав:До 2025 года в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.

Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников.
http://kyivgenplan.grad.gov.ua/ru/kievu ... razvyazok/

зы: элементарно погуглить и изучить вопрос нашим "экспертам" впадлу
зато у каждого из них есть "мнение"

Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет.
Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная
Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину.
Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  kingkongovets написав:До 2025 года в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.

Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников.
http://kyivgenplan.grad.gov.ua/ru/kievu ... razvyazok/

зы: элементарно погуглить и изучить вопрос нашим "экспертам" впадлу
зато у каждого из них есть "мнение"

Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет.
Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная
Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину.
Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.


подольский «более технически простой»?)
это даже не смешно
мост там будет и все к тому идет, он давно в планах и конфигурация окружной прямо указывает на то, шо он там давно предусмотрен
когда? я не знаю, но не знаете и вы, вот это и есть объективная реальность, с запуском даже первой очереди подольского на бальзака троя заиграет в новом свете и механизмы финансирования самого северного киевского моста станут гораздо более реальными, чем вам сейчас кажется
kingkongovets
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