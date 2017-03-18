Додано: Чет 26 сер, 2021 19:52

kingkongovets написав: До 2025 года в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.



Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников.

http://kyivgenplan.grad.gov.ua/ru/kievu ... razvyazok/



зы: элементарно погуглить и изучить вопрос нашим "экспертам" впадлу

зато у каждого из них есть "мнение" в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников.

Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет.Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая ОкружнаяПодольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину.Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.