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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8388838983908391

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:05

Тре дозволити платний. В все буде.
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

https://3m2.ua/news/dabi-vydala-dozvil- ... fwf3rqgwgw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/v ... -4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем
Faceless
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2
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:30

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем


ширина комнат в 3 метра, располагает к двум раскладушкам под стенками...
интересно сколько квартир на этаже?
вся ситуация напоминает индейцев с золотом и бусы с зеркальцами!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:32

  kingkongovets написав:
Damien написав:Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет.
Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная
Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину.
Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.


подольский «более технически простой»?)
это даже не смешно
мост там будет и все к тому идет, он давно в планах и конфигурация окружной прямо указывает на то, шо он там давно предусмотрен
когда? я не знаю, но не знаете и вы, вот это и есть объективная реальность, с запуском даже первой очереди подольского на бальзака троя заиграет в новом свете и механизмы финансирования самого северного киевского моста станут гораздо более реальными, чем вам сейчас кажется

Да то понятно, что предусмотрен. Понятно, что нелогично то, что Окружная дойдет до Днепра и закончится, упершись в него.
Но тот участок, что сейчас строят - это сравнительно недорого и есть те, кому интересно наличие этой дороги на севере Оболони(застройщики). А вот мост - это уже дорого и чьего-то лобби уже недостаточно. Да и сомневаюсь, что кому-то интересно строить на территории Киевской области в с.Погребы
А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:43

  Damien написав:А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте

А если без полос для автотранспорта - вообще элементарно,не нужны съезды с развязками. Сколько там того Днепра, через него и пешочком можно перешлепать. Дешевле только вброд.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:45

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем

Через год продавцы будут локти себе кусать. Такая прелесть будет идти не ниже 3 куе за квадрат :twisted:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте


подольский мостовой переход состоит из 4х мостов и кучи эстакад, если один из составляющих его мостов пересекает днепр в самом узком месте - это еще не говорит, шо он «проще»
kingkongovets
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