Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Damien написав:Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет. Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину. Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.
подольский «более технически простой»?) это даже не смешно мост там будет и все к тому идет, он давно в планах и конфигурация окружной прямо указывает на то, шо он там давно предусмотрен когда? я не знаю, но не знаете и вы, вот это и есть объективная реальность, с запуском даже первой очереди подольского на бальзака троя заиграет в новом свете и механизмы финансирования самого северного киевского моста станут гораздо более реальными, чем вам сейчас кажется
Да то понятно, что предусмотрен. Понятно, что нелогично то, что Окружная дойдет до Днепра и закончится, упершись в него. Но тот участок, что сейчас строят - это сравнительно недорого и есть те, кому интересно наличие этой дороги на севере Оболони(застройщики). А вот мост - это уже дорого и чьего-то лобби уже недостаточно. Да и сомневаюсь, что кому-то интересно строить на территории Киевской области в с.Погребы А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте