kingkongovets написав:

Damien написав: Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет.

Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная

Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину.

Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.

подольский «более технически простой»?)это даже не смешномост там будет и все к тому идет, он давно в планах и конфигурация окружной прямо указывает на то, шо он там давно предусмотренкогда? я не знаю, но не знаете и вы, вот это и есть объективная реальность, с запуском даже первой очереди подольского на бальзака троя заиграет в новом свете и механизмы финансирования самого северного киевского моста станут гораздо более реальными, чем вам сейчас кажется