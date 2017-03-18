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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8389839083918392>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/v ... -4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:30

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем


ширина комнат в 3 метра, располагает к двум раскладушкам под стенками...
интересно сколько квартир на этаже?
вся ситуация напоминает индейцев с золотом и бусы с зеркальцами!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:32

  kingkongovets написав:
Damien написав:Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет.
Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная
Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину.
Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.


подольский «более технически простой»?)
это даже не смешно
мост там будет и все к тому идет, он давно в планах и конфигурация окружной прямо указывает на то, шо он там давно предусмотрен
когда? я не знаю, но не знаете и вы, вот это и есть объективная реальность, с запуском даже первой очереди подольского на бальзака троя заиграет в новом свете и механизмы финансирования самого северного киевского моста станут гораздо более реальными, чем вам сейчас кажется

Да то понятно, что предусмотрен. Понятно, что нелогично то, что Окружная дойдет до Днепра и закончится, упершись в него.
Но тот участок, что сейчас строят - это сравнительно недорого и есть те, кому интересно наличие этой дороги на севере Оболони(застройщики). А вот мост - это уже дорого и чьего-то лобби уже недостаточно. Да и сомневаюсь, что кому-то интересно строить на территории Киевской области в с.Погребы
А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:43

  Damien написав:А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте

А если без полос для автотранспорта - вообще элементарно,не нужны съезды с развязками. Сколько там того Днепра, через него и пешочком можно перешлепать. Дешевле только вброд.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:45

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем

Через год продавцы будут локти себе кусать. Такая прелесть будет идти не ниже 3 куе за квадрат :twisted:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте


подольский мостовой переход состоит из 4х мостов и кучи эстакад, если один из составляющих его мостов пересекает днепр в самом узком месте - это еще не говорит, шо он «проще»
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 21:50


Да уж... не получилось Рыбальский сделать территорией с европейской застройкой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:01

Ребята, готовьтесь к новой волне. В Одессе жуткие столпотворения везде. Никого в масках. В магазинах никто маски не носит. Пришли к Дюку смотреть салют. Надели маски перед теи как нырнуть в толпу. Приходим, стоят наши знакомые. Увидели нас - смеются. Рассуждают о том, что маски не спасают, а вакцинация гарантий не дает и в Израиле вакцинированные болеют. Ну, мы стоим, как дураки в масках, слушаем.
Один из знакомых уже трижды переболел (не Уну), второй один раз, но тяжело.
Что с этими людьми делать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 23:28

  Первый написав:Мене вже перестало дивувати, що на будь-яку, БУДЬ-ЯКУ!!! новину про розвиток, починає палати у певної категорії форумчан.

Як з таким омном в душі Вам вдається жити , Я не розумію.
Тільки хтось щось подумав - Ви вже знаєте що не здійсниться, вкрадуть порішають і все без Вас. Хтось щось запропонував і лише Ви знаєте як краще…
Запропонують міст - обовязково не там і не міст, а тунель тре. Запропонують тунель - все навпаки.

Якийсь капець. Такі таланти в зйомних хрущах пропадають.

А розвиток де? :D
За весь час керування цими бандитами в Києві не побудовано ні однієї станції метро, ні одної нової розвязки. Подільський міст заглох, метро на Виноградник заглохло, хоча ККЦ намагається брехати, що там все кипить, але ж ми все бачимо.
Всі ці кличковські піар проекти, всі ці скляні мостики це не розвиток. Ці ремонти роками не розвиток.
Ця банда просто краде наші гроші, при цьому ще й створюючи нестерпні умови для всього міста.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:07

  airmax78 написав:..Рассуждают о том, что маски не спасают, а вакцинация гарантий не дает и в Израиле вакцинированные болеют....

Что из этого является неправдой? Уже не в одной стране вирусологи признали, что никакого коллективного иммунитета не будет. Вирус навсегда с нами, переболеют все, кому суждено - умрут.
Задача государства - не допустить переполнения больниц во время очередной волны и всего-то. Так что заболеть ковидом не во время волны, а до нее - помочь своему государству. :)
Damien
 
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