Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Damien написав:Вы вроде ж не с луны упали, Ваши тексты обычно согласуются с объективной реальностью. А тут прямо-таки какой-то детский(или комсомольский?) оптимизм прет. Ну какой 2025???!!! Его б не успели построить даже если бы он уже был наполовину готов. А его даже не начали. И не планируют начинать. И не начнут планировать пока не будет готово метро на Троещину, не будет готова Большая Окружная Подольский мост строят уже почти 30лет(а проект делали еще раньше). А ведь он гораздо более нужный и более технически простой, чем мост на Троещину. Поэтому, исходя из здравого смысла - этого моста ближайшие лет 30-50 НЕ БУДЕТ.
подольский «более технически простой»?) это даже не смешно мост там будет и все к тому идет, он давно в планах и конфигурация окружной прямо указывает на то, шо он там давно предусмотрен когда? я не знаю, но не знаете и вы, вот это и есть объективная реальность, с запуском даже первой очереди подольского на бальзака троя заиграет в новом свете и механизмы финансирования самого северного киевского моста станут гораздо более реальными, чем вам сейчас кажется
Да то понятно, что предусмотрен. Понятно, что нелогично то, что Окружная дойдет до Днепра и закончится, упершись в него. Но тот участок, что сейчас строят - это сравнительно недорого и есть те, кому интересно наличие этой дороги на севере Оболони(застройщики). А вот мост - это уже дорого и чьего-то лобби уже недостаточно. Да и сомневаюсь, что кому-то интересно строить на территории Киевской области в с.Погребы А Подольский мост действительно более простой, если без метро. Он реально намного меньше по длине, проверьте по карте
Ребята, готовьтесь к новой волне. В Одессе жуткие столпотворения везде. Никого в масках. В магазинах никто маски не носит. Пришли к Дюку смотреть салют. Надели маски перед теи как нырнуть в толпу. Приходим, стоят наши знакомые. Увидели нас - смеются. Рассуждают о том, что маски не спасают, а вакцинация гарантий не дает и в Израиле вакцинированные болеют. Ну, мы стоим, как дураки в масках, слушаем. Один из знакомых уже трижды переболел (не Уну), второй один раз, но тяжело. Что с этими людьми делать?
Первый написав:Мене вже перестало дивувати, що на будь-яку, БУДЬ-ЯКУ!!! новину про розвиток, починає палати у певної категорії форумчан.
Як з таким омном в душі Вам вдається жити , Я не розумію. Тільки хтось щось подумав - Ви вже знаєте що не здійсниться, вкрадуть порішають і все без Вас. Хтось щось запропонував і лише Ви знаєте як краще… Запропонують міст - обовязково не там і не міст, а тунель тре. Запропонують тунель - все навпаки.
Якийсь капець. Такі таланти в зйомних хрущах пропадають.
А розвиток де? За весь час керування цими бандитами в Києві не побудовано ні однієї станції метро, ні одної нової розвязки. Подільський міст заглох, метро на Виноградник заглохло, хоча ККЦ намагається брехати, що там все кипить, але ж ми все бачимо. Всі ці кличковські піар проекти, всі ці скляні мостики це не розвиток. Ці ремонти роками не розвиток. Ця банда просто краде наші гроші, при цьому ще й створюючи нестерпні умови для всього міста.
airmax78 написав:..Рассуждают о том, что маски не спасают, а вакцинация гарантий не дает и в Израиле вакцинированные болеют....
Что из этого является неправдой? Уже не в одной стране вирусологи признали, что никакого коллективного иммунитета не будет. Вирус навсегда с нами, переболеют все, кому суждено - умрут. Задача государства - не допустить переполнения больниц во время очередной волны и всего-то. Так что заболеть ковидом не во время волны, а до нее - помочь своему государству.