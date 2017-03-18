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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8389839083918392

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:32

  airmax78 написав:Ребята, готовьтесь к новой волне. В Одессе жуткие столпотворения везде. Никого в масках. В магазинах никто маски не носит. Пришли к Дюку смотреть салют. Надели маски перед теи как нырнуть в толпу. Приходим, стоят наши знакомые. Увидели нас - смеются. Рассуждают о том, что маски не спасают, а вакцинация гарантий не дает и в Израиле вакцинированные болеют. Ну, мы стоим, как дураки в масках, слушаем.
Один из знакомых уже трижды переболел (не Уну), второй один раз, но тяжело.
Что с этими людьми делать?


Стерилизовать, чтобы не размножались.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:16

  Первый написав:На початку липня писав що нада брать а136.

По луну За липень- серпень + 28% у долярі.
На пару тыс гривен с метра где то выросли, что тут удивительного? И этот объект не дешев все таки, кому его потом продавать?
42 авеню могли бы взять, тоже выросли.
Proofy
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