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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 сер, 2021 00:32
airmax78 написав:
Ребята, готовьтесь к новой волне. В Одессе жуткие столпотворения везде. Никого в масках. В магазинах никто маски не носит. Пришли к Дюку смотреть салют. Надели маски перед теи как нырнуть в толпу. Приходим, стоят наши знакомые. Увидели нас - смеются. Рассуждают о том, что маски не спасают, а вакцинация гарантий не дает и в Израиле вакцинированные болеют. Ну, мы стоим, как дураки в масках, слушаем.
Один из знакомых уже трижды переболел (не Уну), второй один раз, но тяжело.
Что с этими людьми делать?
Стерилизовать, чтобы не размножались.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 01:16
Первый написав:
На початку липня писав що нада брать а136.
По луну За липень- серпень + 28% у долярі.
На пару тыс гривен с метра где то выросли, что тут удивительного? И этот объект не дешев все таки, кому его потом продавать?
42 авеню могли бы взять, тоже выросли.
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