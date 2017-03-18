Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:04
Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv
107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем
И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке
Amethyst
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:26
Amethyst написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv
107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем
И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке
Основные проблемы локейшена того дома - что очень близко Сверстюка и ЖД. Что до Укрпластика - не слышал, чтобы он создавал какие-то неудобства, в остальном все не так плохо, уж точно клоакой назвать нельзя
Faceless
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:28
Amethyst написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv
107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем
И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке
Там все хорошо (более-менее), иначе бы не строили совмины, гостиницы, евровидение.
Возвращайтесь ка лучше в свои банковские ветки, узнавать где на борщаголвке можно кредит на утюг взять
fox767676
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:29
Faceless написав: Amethyst написав: Faceless написав:
https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv
107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем
И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке
Основные проблемы локейшена того дома - что очень близко Сверстюка и ЖД. Что до Укрпластика - не слышал, чтобы он создавал какие-то неудобства, в остальном все не так плохо, уж точно клоакой назвать нельзя
За твердженнями мешканців правого берега (особливо тих, хто живе за кільцевою дорогою, десь в Єпенях за 5-10 км від межі столиці або ж на всяких Борщагівках) - весь лівий берег - це клоака. І взагалі, це не Київ, а Чернігівська губернія.
Frant
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:12
kingkongovets
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:13
Investor_K написав: Первый написав:
«Неліквід» у вигляді трьохи додав в ціні майже лям.
Сайт світив від до 50, зараз від 60 за квадрат.
Это виртуальный лям. Попробуйте сначала продать.
А есть у кого то хоть тут на ветке прецеденты что кто то из круга общения купил голый бетон, а то и котлован в ж0пе по цене Крещатика25 в 16м году?
Или факт своей продажи по такой цене в это лето
барабашов
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:23
барабашов написав: Investor_K написав: Первый написав:
«Неліквід» у вигляді трьохи додав в ціні майже лям.
Сайт світив від до 50, зараз від 60 за квадрат.
Это виртуальный лям. Попробуйте сначала продать.
А есть у кого то хоть тут на ветке прецеденты что кто то из круга общения купил голый бетон, а то и котлован в ж0пе по цене Крещатика25 в 16м году?
Или факт своей продажи по такой цене в это лето
Не сказал бы, что А136 в ж0пе.
Faceless
Модератор
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:31
https://bzh.life/ua/lyudi/yak-ya-kupila ... tino%d1%97
Рэмонт в Италии))
За електричну проводку нам порахували від 7 до 12 тисяч євро, а за заміну комунікацій у ванній, кухні та туалеті – від 6 до 10 тисяч євро.
hume
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:33
В КИЕВЕ РЕМОНТ ЮЖНОГО МОСТА ПАРАЛИЗОВАЛ ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ
https://kyiv-future.com.ua/ru/u-kyyevi- ... Tv2MieuBrI
kingkongovets
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:40
kingkongovets написав:
кстати, как там сейчас логистика пох-работа-пох в свете начавшегося ремонта южного моста?)
хорошо шо есть самокаты, да и не жарко уже бгг
зы: а эта музыка будет вечной
Вообще не могу понять как они по нему передвигаются, он же стоит 24/7. Его даже днём переехать ттот ещё квест. Думаю многие крутятся внутри ПОХа
hume
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