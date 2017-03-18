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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8389839083918392

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:04

  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем

И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:26

  Amethyst написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем

И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке :)

Основные проблемы локейшена того дома - что очень близко Сверстюка и ЖД. Что до Укрпластика - не слышал, чтобы он создавал какие-то неудобства, в остальном все не так плохо, уж точно клоакой назвать нельзя
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:28

  Amethyst написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем

И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке :)


Там все хорошо (более-менее), иначе бы не строили совмины, гостиницы, евровидение.
Возвращайтесь ка лучше в свои банковские ветки, узнавать где на борщаголвке можно кредит на утюг взять
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 07:29

  Faceless написав:
  Amethyst написав:
  Faceless написав:https://ua.m2bomber.com/obj/793545531/view/flat-sell/kiiv-11-421866/prodam-2-komn-mariny-raskovoi-ul-4-67-m-kv

107 куе, после строителей, 1600/м2. Стремительно парапланируем

И это прям напротив вонючего УкрПластика и в клоаке на Левобережке :)

Основные проблемы локейшена того дома - что очень близко Сверстюка и ЖД. Что до Укрпластика - не слышал, чтобы он создавал какие-то неудобства, в остальном все не так плохо, уж точно клоакой назвать нельзя

За твердженнями мешканців правого берега (особливо тих, хто живе за кільцевою дорогою, десь в Єпенях за 5-10 км від межі столиці або ж на всяких Борщагівках) - весь лівий берег - це клоака. І взагалі, це не Київ, а Чернігівська губернія.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оболонский пешеходный мост

https://youtu.be/PKblxJo-7vs
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:13

  Investor_K написав:
  Первый написав:«Неліквід» у вигляді трьохи додав в ціні майже лям.
Сайт світив від до 50, зараз від 60 за квадрат.

Это виртуальный лям. Попробуйте сначала продать.

А есть у кого то хоть тут на ветке прецеденты что кто то из круга общения купил голый бетон, а то и котлован в ж0пе по цене Крещатика25 в 16м году?
Или факт своей продажи по такой цене в это лето
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:
  Investor_K написав:
  Первый написав:«Неліквід» у вигляді трьохи додав в ціні майже лям.
Сайт світив від до 50, зараз від 60 за квадрат.

Это виртуальный лям. Попробуйте сначала продать.

А есть у кого то хоть тут на ветке прецеденты что кто то из круга общения купил голый бетон, а то и котлован в ж0пе по цене Крещатика25 в 16м году?
Или факт своей продажи по такой цене в это лето


Не сказал бы, что А136 в ж0пе.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://bzh.life/ua/lyudi/yak-ya-kupila ... tino%d1%97

Рэмонт в Италии))

За електричну проводку нам порахували від 7 до 12 тисяч євро, а за заміну комунікацій у ванній, кухні та туалеті – від 6 до 10 тисяч євро.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В КИЕВЕ РЕМОНТ ЮЖНОГО МОСТА ПАРАЛИЗОВАЛ ДВИЖЕНИЕ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

https://kyiv-future.com.ua/ru/u-kyyevi- ... Tv2MieuBrI
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 09:40

  kingkongovets написав:кстати, как там сейчас логистика пох-работа-пох в свете начавшегося ремонта южного моста?)
хорошо шо есть самокаты, да и не жарко уже бгг

зы: а эта музыка будет вечной

Вообще не могу понять как они по нему передвигаются, он же стоит 24/7. Его даже днём переехать ттот ещё квест. Думаю многие крутятся внутри ПОХа
hume
 
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