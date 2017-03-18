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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:04
Hotab написав:
примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры
Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:09
Успіх написав: Hotab написав:
примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры
Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?
Це матеріали з роботою.
Проте, там ще треба 5-10 , щоб скромно завершити.Про меблі я навіть не кажу.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 27 сер, 2021 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:09
Успіх написав: Hotab написав:
примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры
Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?
Чувак, там же все написано!
Hotab написав:
Сейчас коллеги в новострое оценивают черновой ремонт (это проводка, трубы, батареи , все отштукатурено,сделаны лоджии с остеклением, трассы под кондеи, стяжка, БЕЗ потолков, БЕЗ обоев/покраски, без напольного покрытия, без сантехники ) примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры.
Чи ти не грамотний, лише відосики здатен дивитись?
Готуй 5 000 дол, щоб ремонтувати свою смарт-конурку. Аби здавати її хоча би за петрушку - в голих стінах квартиранти жити не будуть
Успіх написав:
в думках готую 7-8К
Так, так! Саме в думках! Ти ж знаєш, хто думкою багатіє????
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 27 сер, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:17
Hotab написав: Успіх написав: Hotab написав:
примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры
Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?
Це матеріали з роботою.
Проте, там ще треба 5-10 , щоб скромно завершити.Про меблі я навіть не кажу.
Ну то це не є дуже дорого при сьогоднішніх цінах.
Всі ж кажуть, що на НОРМАЛЬНИЙ ремонт, має йти половина вартості самої квартири))
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:22
Frant написав:
Готуй 5 000 дол
Так я ще взимку, при купівлі смарта, в думках готував 5-6К на ремонт під ключ і то без роботи майстрів!!!
А так, як тепер все здорожчало, то вже в думках готую 7-8К
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