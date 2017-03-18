Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры
Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?
Чувак, там же все написано!
Hotab написав:Сейчас коллеги в новострое оценивают черновой ремонт (это проводка, трубы, батареи , все отштукатурено,сделаны лоджии с остеклением, трассы под кондеи, стяжка, БЕЗ потолков, БЕЗ обоев/покраски, без напольного покрытия, без сантехники ) примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры.
Чи ти не грамотний, лише відосики здатен дивитись?
Готуй 5 000 дол, щоб ремонтувати свою смарт-конурку. Аби здавати її хоча би за петрушку - в голих стінах квартиранти жити не будуть
Успіх написав:в думках готую 7-8К
Так, так! Саме в думках! Ти ж знаєш, хто думкою багатіє????
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 27 сер, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры
Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?
Чувак, там же все написано!
Hotab написав:Сейчас коллеги в новострое оценивают черновой ремонт (это проводка, трубы, батареи , все отштукатурено,сделаны лоджии с остеклением, трассы под кондеи, стяжка, БЕЗ потолков, БЕЗ обоев/покраски, без напольного покрытия, без сантехники ) примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры.
Чи ти не грамотний, лише відосики здатен дивитись?
Готуй 5 000 дол, щоб ремонтувати свою смарт-конурку. Аби здавати її хоча би за петрушку - в голих стінах квартиранти жити не будуть
Успіх написав:в думках готую 7-8К
Так, так! Саме в думках! Ти ж знаєш, хто думкою багатіє????
5Куе вийшов ремонт кавалірки 15м2 під ключ, без умеблювання (ще десь 1куе+) у 2019
kingkongovets написав:До 2025 года в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.
Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников. http://kyivgenplan.grad.gov.ua/ru/kievu ... razvyazok/
зы: элементарно погуглить и изучить вопрос нашим "экспертам" впадлу зато у каждого из них есть "мнение"
До 2025 года 2 моста (один 5 км, второй 10) - слишком оптимистично. Гораздо более простой мост в Кременчуге (1,5 км) планируют построить за 2,5 года работ. При этом около года на всякие предпроектные обоснования и тендер. Кроме сроков не все хорошо по финансам. Очень много денег потребуется на строительство Подольско-Воскресенской линии метро. Года 2 потребуется очень много денег на завершение Подольского моста. Бюджет Киева не потянет одновременно 2 моста через Днепр и новую ветку метро. На госбюджетные деньги тоже не приходится расчитывать гороздо более важный проект - Большая окружная как реальный объезд Киева грузовиками.