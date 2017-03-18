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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8392839383948395>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры

Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:09

  Успіх написав:
  Hotab написав:примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры

Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?

Це матеріали з роботою.
Проте, там ще треба 5-10 , щоб скромно завершити.Про меблі я навіть не кажу.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 сер, 2021 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:09

  Успіх написав:
  Hotab написав:примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры

Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?

Чувак, там же все написано!
  Hotab написав:Сейчас коллеги в новострое оценивают черновой ремонт (это проводка, трубы, батареи , все отштукатурено,сделаны лоджии с остеклением, трассы под кондеи, стяжка, БЕЗ потолков, БЕЗ обоев/покраски, без напольного покрытия, без сантехники ) примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры.

Чи ти не грамотний, лише відосики здатен дивитись?

Готуй 5 000 дол, щоб ремонтувати свою смарт-конурку. Аби здавати її хоча би за петрушку - в голих стінах квартиранти жити не будуть :mrgreen:

  Успіх написав:в думках готую 7-8К

Так, так! Саме в думках! Ти ж знаєш, хто думкою багатіє???? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 27 сер, 2021 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:17

  Hotab написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры

Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?

Це матеріали з роботою.
Проте, там ще треба 5-10 , щоб скромно завершити.Про меблі я навіть не кажу.

Ну то це не є дуже дорого при сьогоднішніх цінах.
Всі ж кажуть, що на НОРМАЛЬНИЙ ремонт, має йти половина вартості самої квартири))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Готуй 5 000 дол

Так я ще взимку, при купівлі смарта, в думках готував 5-6К на ремонт під ключ і то без роботи майстрів!!!
А так, як тепер все здорожчало, то вже в думках готую 7-8К
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так что там епта?)
$ курс вверх
гривня вместе с недвигой вниз?=)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 14:45

  Frant написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры

Це ціна тільки за матеріали, чи тільки за роботу майстрів?

Чувак, там же все написано!
  Hotab написав:Сейчас коллеги в новострое оценивают черновой ремонт (это проводка, трубы, батареи , все отштукатурено,сделаны лоджии с остеклением, трассы под кондеи, стяжка, БЕЗ потолков, БЕЗ обоев/покраски, без напольного покрытия, без сантехники ) примерно в 10 куе на 65 кв.метров 2к квартиры.

Чи ти не грамотний, лише відосики здатен дивитись?

Готуй 5 000 дол, щоб ремонтувати свою смарт-конурку. Аби здавати її хоча би за петрушку - в голих стінах квартиранти жити не будуть :mrgreen:

  Успіх написав:в думках готую 7-8К

Так, так! Саме в думках! Ти ж знаєш, хто думкою багатіє???? :mrgreen:

5Куе вийшов ремонт кавалірки 15м2 під ключ, без умеблювання (ще десь 1куе+) у 2019
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:00

  hume написав:
  kingkongovets написав:кстати, как там сейчас логистика пох-работа-пох в свете начавшегося ремонта южного моста?)
хорошо шо есть самокаты, да и не жарко уже бгг

зы: а эта музыка будет вечной

Вообще не могу понять как они по нему передвигаются, он же стоит 24/7. Его даже днём переехать ттот ещё квест. Думаю многие крутятся внутри ПОХа

он стоял не больше, чем пр.Победы и Шевченко. Остальное - сказки правого берега, который левый видит по картинкам.

А все мосты сегодня до 11 утра действительно стояли с км пробками на левом берегу. Привет коробочникам :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:До 2025 года в столице построят еще два новых моста через Днепр. Один из них пройдет выше Московского моста, начиная от Гостомельского шоссе и упрется в Троещину.

Второй, под названием Южный переход, — от ул. Заболотного пройдет прямо к садовым участкам Осокорков. Проектанты думают над тем, чтобы часть этого перехода проложить под землей (тоннель), поскольку жаль губить зеленую зону Коныка и острова Водников.
http://kyivgenplan.grad.gov.ua/ru/kievu ... razvyazok/

зы: элементарно погуглить и изучить вопрос нашим "экспертам" впадлу
зато у каждого из них есть "мнение"

До 2025 года 2 моста (один 5 км, второй 10) - слишком оптимистично. Гораздо более простой мост в Кременчуге (1,5 км) планируют построить за 2,5 года работ. При этом около года на всякие предпроектные обоснования и тендер.
Кроме сроков не все хорошо по финансам. Очень много денег потребуется на строительство Подольско-Воскресенской линии метро. Года 2 потребуется очень много денег на завершение Подольского моста. Бюджет Киева не потянет одновременно 2 моста через Днепр и новую ветку метро.
На госбюджетные деньги тоже не приходится расчитывать гороздо более важный проект - Большая окружная как реальный объезд Киева грузовиками.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 16:42

Квартири в передмісті Києва: огляд готових новобудов

Всім доброго дня) Написала нову статтю, про передмістя. Я врахувала ваші побажання щодо порівняння цін в окремому комплексі на котловані і зараз. Не по всім вийшло дістати інфо, на жаль. Якщо будуть питання чи пропозиції, або у вас є запит на щось конкретне - пишіть мені.
https://finance.ua/ua/saving/kvartity-v ... novostroek
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