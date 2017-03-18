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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8392839383948395

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 68
1. Не вище 900
9%
6
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
21%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Анна Максимова написав:Якщо будуть питання чи пропозиції, або у вас є запит на щось конкретне - пишіть мені

Запит є про аналогічне, але про Львів і його передмістя :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:13

Успіх Оо)))Про Львів ще не писала, буду мати на увазі) Робила додслідження на базі даних ОЛХ, ось там є Львів, статистика цін за 2020 та початок цього року. Порівнювали ціни на котловані та готові новобудови і вторинку (з 2010 року яка).
Перша частина: https://t.me/minfin_realty/981
Друга: https://t.me/minfin_realty/1022
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:35

  Анна Максимова написав:Всім доброго дня) Написала нову статтю, про передмістя. Я врахувала ваші побажання щодо порівняння цін в окремому комплексі на котловані і зараз. Не по всім вийшло дістати інфо, на жаль. Якщо будуть питання чи пропозиції, або у вас є запит на щось конкретне - пишіть мені.
https://finance.ua/ua/saving/kvartity-v ... novostroek

не интересно (пригород). Просто отзыв)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:37

Ромасик
А що цікаво?
По Києву є: https://finance.ua/ua/about/maksimova
Анна Максимова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:52

  Анна Максимова написав:Ромасик
А що цікаво?
По Києву є: https://finance.ua/ua/about/maksimova

это видел, спасибо.
Анализ старения первички (в ценах), к примеру, интересно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:33

Анна Максимова
https://finance.ua/ua/saving/kvartity-v ... novostroek
какое отношение пригород и Львов имеют к ТЕМЕ ВЕТКИ?
может быть вам все таки вбрасывать информацию на ПРОФИЛЬНЫХ ВЕТКАХ???
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