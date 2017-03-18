Запит є про аналогічне, але про Львів і його передмістя
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:13
Успіх Оо)))Про Львів ще не писала, буду мати на увазі) Робила додслідження на базі даних ОЛХ, ось там є Львів, статистика цін за 2020 та початок цього року. Порівнювали ціни на котловані та готові новобудови і вторинку (з 2010 року яка).
Перша частина:
Друга:
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:35
не интересно (пригород). Просто отзыв)
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:37
Ромасик
А що цікаво?
По Києву є: https://finance.ua/ua/about/maksimova
Додано: П'ят 27 сер, 2021 17:52
это видел, спасибо.
Анализ старения первички (в ценах), к примеру, интересно.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:33
Анна Максимова
https://finance.ua/ua/saving/kvartity-v ... novostroek
какое отношение пригород и Львов имеют к ТЕМЕ ВЕТКИ?
может быть вам все таки вбрасывать информацию на ПРОФИЛЬНЫХ ВЕТКАХ???
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:06
ДАБІ видала дозвіл на будівництво 32-поверхівки на вул. Електриків, 28
Любителям подобных высоток для размышления...
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:13
ну было ж 5 страниц назад
вы форум совсем не читаете?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 19:13
Левандівка - повсюди! Вся Україна повинна знати про успішні 22 м2 в Єпенях облцентра!
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:30
zРадио
если в ближайшее время это парапланирование, загнавшее ценники на модные мопы в центре далеко за 3куе, не остановится - мы тебя тут виртуально спалим.
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