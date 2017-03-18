airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:57
airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:24
zРадио
Кинг в своё время платил начальникам рыл чтоб они ему сливали инфу о реальных сделках, дабы не оплачивать чужие хотелки в случае его покупки чужой коммерции. И если кто то допустим хотел за объект лям по 5куе метр - ему в пЫку давали данные что такие же подвалы рядом стоят 600куе макс при цене метра пусть 2куе, не хочешь - не продавай, живи в нём.
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:26
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:43
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44
Бугага)))) Массовый сегмент - это противоположность "нетипичного". Вот тебе и OMG
Цена реальной сделки = хотелка минус торг. Динамика у цены до торга и после торга будет практически одна и та же. Качество анализа определит величина выборки. Я продолжаю настаивать на том, что индекс точнее любого набора сделок, который т.н. практики здесь постят
PS: индекс Домика сегментировать позволяет, если кому интересно
Лучше Максима никто не подколет Максима
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:49
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