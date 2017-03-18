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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 сер, 2021 20:57
airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
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zРадио
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:24
zРадио
Кинг в своё время платил начальникам рыл чтоб они ему сливали инфу о реальных сделках, дабы не оплачивать чужие хотелки в случае его покупки чужой коммерции. И если кто то допустим хотел за объект лям по 5куе метр - ему в пЫку давали данные что такие же подвалы рядом стоят 600куе макс при цене метра пусть 2куе, не хочешь - не продавай, живи в нём.
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?
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барабашов
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:26
zРадио написав:
airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
ОМГ... дежавю. "Нетипичный сегмент"(с) Здравствуй, Захар!
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:43
zРадио написав:
airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам.
..
Плюсую за підколку Максика
Він ще той "полтосік"
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44
airmax78 написав: zРадио написав:
airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
ОМГ... дежавю. "Нетипичный сегмент"(с) Здравствуй, Захар!
Бугага)))) Массовый сегмент - это противоположность "нетипичного". Вот тебе и OMG
барабашов написав:zРадио
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?
Цена реальной сделки = хотелка минус торг. Динамика у цены до торга и после торга будет практически одна и та же. Качество анализа определит величина выборки. Я продолжаю настаивать на том, что индекс точнее любого набора сделок, который т.н. практики здесь постят
PS: индекс Домика сегментировать позволяет, если кому интересно
Лучше Максима никто не подколет Максима
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zРадио
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:49
zРадио написав:Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой
. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
прокладки?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:42
Успіх написав: Ой+ написав:
90-ті це були роки величезних можливостей
Yuri_61 написав:
12 лет жизни среднего украинца с 1992 по 2003 пошли в ж@пу, ведь что можно было купить качественное или накопить на пенсию за эту мизерную зарплату от 28 до 86 долларов ?
, якщо не чекати на зарплату, а проявляти розумну ініціативу. Всі в Україні, що в списках форбсу чи більшість з фокусу сколотили основи капіталу якраз в 90-ті. А зарплата пересічних ніколи не приведе до заможності.
Ну ок))
А що робити тим, хто в 90-ті ще до школи ходив, чи взагалі, тільки народився?
Які в них були, чи ще будуть "величезні можливості"?
п.с.
Хоча, знаю одного
який в 90-ті, ще ходив до школи, закінчив всього лиш 9ть класів
тоді 2р. їздив до Польщі на будову, пізніше - декілька разів змінював роботу в чудовому місті, працювавши "на дядю", пізніше - пропрацював "на себе" декілька років у сфері послуг, а тоді - відкрив свій міні-бізнесок)) і за 10р. наскирдував і купив 2 бетона в чудовому і славному місті!
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:43
Успіх написав: BIGor написав:
Извиняюсь за оффтоп, а сейчас Вы готовы проинвестировать? (30% в год же).
Теж вибачаюсь)) - що вставлю своїх 5коп))
Я б зараз почекав би рік...
Або, якщо б зараз знайшов би "смачний" об'єкт(хоч зараз таких не бачу, лише деякі "так собі") то, використавши кредитне плече іпотеки - купив би й зараз!
Це стосується, як і купівлі "для себе", так і для спекуляцій
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Додано: Суб 28 сер, 2021 08:44
Успіх написав: prodigy написав:
30% ? а чего не 35%
это всё виртуально
купили вы у застройщика на стадии котлована по 950-1200 долл/кв.м
2 года минимум строится многоэтажный дом
и попробуйте продать хотя бы за 1350 (т.е. профит 10%) свои 49 кв.м без ремонта за 66500долл, если найдется реальный покупатель , то он вам не даст заработать ...больше 60к никто без ремонта не даст (т.к. вы владели квартирой меньше 3 лет, налог 5%
а оценщик вам оценит квартиру по "рыночной цене", т.е 70к долл
, вы заплатите нотариусу/оценщику/ОСМД за "комуналку"(да-да, хоть и не пользовались, но плати), а это
1-1,2долл +налог 3к долл, итого имеем 55,8к долл (1138 долл за кв.м), а вы купили по 1200 , или даже 1150. Итог -профита не вышло, только убыток
А чого впадати в крайнощі?
Якщо можна:
а) продати по переуступці і помацяти 10-20-30%річних
б) продати через 3р. і помацяти 20-30-40%річних
в) зробити ремонт і здавати в оренду 5-10р., а тоді продати і теж помацяти 20-30-40%річних
Це все просто має бути в НОРМАЛЬНІЙ локації
От, наприклад, моя квартира де я мешкаю - якщо б я її просто б "законсервував на 3р., - то вона РЕАЛЬНО зробила від котлована за 3р. х2 в стані "від забудовників"!
Тобто 33,3% річних!
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Додано: Суб 28 сер, 2021 09:05
Модератор, прошу забанити левандівського флудьора на пару тижнів.
Він не зупиниться, поки не засере всі гілки своїми тупими відосиками.
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