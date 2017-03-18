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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8394839583968397>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 69
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
8
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
12%
8
8. 1651 - 1800
9%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:24

zРадио
Кинг в своё время платил начальникам рыл чтоб они ему сливали инфу о реальных сделках, дабы не оплачивать чужие хотелки в случае его покупки чужой коммерции. И если кто то допустим хотел за объект лям по 5куе метр - ему в пЫку давали данные что такие же подвалы рядом стоят 600куе макс при цене метра пусть 2куе, не хочешь - не продавай, живи в нём.
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:26

  zРадио написав:airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...

ОМГ... дежавю. "Нетипичный сегмент"(с) Здравствуй, Захар!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44

  airmax78 написав:
  zРадио написав:airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...

ОМГ... дежавю. "Нетипичный сегмент"(с) Здравствуй, Захар!


Бугага)))) Массовый сегмент - это противоположность "нетипичного". Вот тебе и OMG

  барабашов написав:zРадио
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?


Цена реальной сделки = хотелка минус торг. Динамика у цены до торга и после торга будет практически одна и та же. Качество анализа определит величина выборки. Я продолжаю настаивать на том, что индекс точнее любого набора сделок, который т.н. практики здесь постят

PS: индекс Домика сегментировать позволяет, если кому интересно

  Успіх написав:Плюсую за підколку Максика :mrgreen:
Він ще той "полтосік" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Лучше Максима никто не подколет Максима
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:49

  zРадио написав:Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...

прокладки?
памперсы?
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 09:19

та забаньте уже этого морального урода!!!
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:00

За темою.
"Вторинка" біля метро зростає в ціні швидкими темпами.
Звідки такий попит????
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Страшно подумать во что превратится долярчик, если у него появятся какие-то более-менее серьезные деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вариант быстрой реконструкции башен на Троещине. https://censor.net/ru/video_news/328498 ... itae_video
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:13

  airmax78 написав:Страшно подумать во что превратится долярчик, если у него появятся какие-то более-менее серьезные деньги.

звучит угрожающе.
но сегодня чел, видимо, просто накатил с утра по поводу праздничка )
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Страшно подумать во что превратится долярчик, если у него появятся какие-то более-менее серьезные деньги.
из кого «превратится»?
а сейчас он по вашему кто?
то шо я давно и говорю - для некоторых организмов единственным эффективным методом общения является только насилие
аргументированный диалог, как и вообще все, кроме насилия, эти животные воспринимают исключительно как слабость
kingkongovets
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