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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:24
zРадио
Кинг в своё время платил начальникам рыл чтоб они ему сливали инфу о реальных сделках, дабы не оплачивать чужие хотелки в случае его покупки чужой коммерции. И если кто то допустим хотел за объект лям по 5куе метр - ему в пЫку давали данные что такие же подвалы рядом стоят 600куе макс при цене метра пусть 2куе, не хочешь - не продавай, живи в нём.
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?
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барабашов
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:26
zРадио написав:
airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
ОМГ... дежавю. "Нетипичный сегмент"(с) Здравствуй, Захар!
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airmax78
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:44
airmax78 написав: zРадио написав:
airmax78
Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
ОМГ... дежавю. "Нетипичный сегмент"(с) Здравствуй, Захар!
Бугага)))) Массовый сегмент - это противоположность "нетипичного". Вот тебе и OMG
барабашов написав:zРадио
У тебя есть инфа о РЕАЛЬНЫХ СДЕЛКАХ в этом сегменте что ты так защищаешь чтоб чем то тут аргументировать?
Цена реальной сделки = хотелка минус торг. Динамика у цены до торга и после торга будет практически одна и та же. Качество анализа определит величина выборки. Я продолжаю настаивать на том, что индекс точнее любого набора сделок, который т.н. практики здесь постят
PS: индекс Домика сегментировать позволяет, если кому интересно
Лучше Максима никто не подколет Максима
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zРадио
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:49
zРадио написав:Хочешь понимать рынок - возьми массовый сегмент и следи за его динамикой
. Меньше "иксы" мерещится будут - меньше полтосиков раздаришь по разным рукам...
прокладки?
памперсы?
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Додано: Суб 28 сер, 2021 09:19
та забаньте уже этого морального урода!!!
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kingkongovets
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:00
За темою.
"Вторинка" біля метро зростає в ціні швидкими темпами.
Звідки такий попит????
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:06
Страшно подумать во что превратится долярчик, если у него появятся какие-то более-менее серьезные деньги.
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airmax78
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:07
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airmax78
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:13
airmax78 написав:
Страшно подумать во что превратится долярчик, если у него появятся какие-то более-менее серьезные деньги.
звучит угрожающе.
но сегодня чел, видимо, просто накатил с утра по поводу праздничка )
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:16
airmax78 написав:Страшно подумать во что превратится долярчик, если у него появятся какие-то более-менее серьезные деньги.
из кого «превратится»?
а сейчас он по вашему кто?
то шо я давно и говорю - для некоторых организмов единственным эффективным методом общения является только насилие
аргументированный диалог, как и вообще все, кроме насилия, эти животные воспринимают исключительно как слабость
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