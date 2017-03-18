Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«нью-йорк уже никому не нужен, все переселились в пригороды и другие штаты, у городов не будущего, блаблабла…»
Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке оказалась самой высокой в США. Впервые за долгое время Нью-Йорк опередил по этому показателю Сан-Франциско. Ныне средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Сан-Франциско составляет 2 800 долларов в месяц, аренда такой же квартиры в Нью-Йорке обойдется в 2 810 долларов, в столице страны - Вашингтоне - 2 160 долларов. Причиной изменений названа эпидемия COVID-19: из Сан-Франциско уехали многие жители - сотрудники технологических компаний, перешедшие на удаленный режим работы